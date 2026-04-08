Milagro en México

Rescataron al segundo minero con vida tras 14 días atrapado en Sinaloa

Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue extraído con éxito de la mina Santa Fe tras un operativo contrarreloj. Había permanecido más de 300 horas en la profundidad del yacimiento luego de un derrumbe que conmocionó a México.