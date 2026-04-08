En una jornada marcada por la esperanza y el despliegue técnico extremo, los equipos de emergencia lograron este miércoles 8 de abril el rescate de Francisco Zapata Nájera, el segundo trabajador localizado con vida en el interior de la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario.
Rescataron al segundo minero con vida tras 14 días atrapado en Sinaloa
Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue extraído con éxito de la mina Santa Fe tras un operativo contrarreloj. Había permanecido más de 300 horas en la profundidad del yacimiento luego de un derrumbe que conmocionó a México.
El hombre, oriundo de Durango, sobrevivió 14 días en condiciones extremas tras el colapso ocurrido el pasado 25 de marzo, un hecho que mantiene en vilo a todo México.
Un operativo marcado por el agua y el tiempo
El rescate, que se concretó oficialmente a las 10:36 de la mañana, no fue una tarea sencilla. Según informó el Comando Unificado —integrado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y fuerzas federales—, la clave del éxito radicó en el control de las inundaciones dentro de las galerías.
Durante las últimas horas, las maniobras se centraron en la utilización de bombas sumergibles de alta potencia para reducir el nivel del agua, que impedía el acceso seguro a la zona donde Zapata Nájera se encontraba refugiado. "No se detuvo el rescate ni un solo minuto", destacó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al confirmar la noticia durante su habitual conferencia de prensa.
Salud y traslado
Tras ser extraído de la profundidad, el minero fue recibido por personal médico especializado para una valoración preliminar.
A pesar de los 13 días de aislamiento y las condiciones de humedad y falta de alimento, las autoridades indicaron que se encontraba estable, aunque fue trasladado de inmediato a una unidad hospitalaria para recibir atención integral y tratamiento por deshidratación y posible fatiga extrema.
La búsqueda continúa
Pese a la alegría por el rescate de Francisco, el panorama en la mina Santa Fe sigue siendo agridulce. Este mismo miércoles, las autoridades confirmaron la localización sin vida de un tercer trabajador, cuyo cuerpo está en proceso de recuperación.
Cabe recordar que el primer rescate exitoso se produjo el pasado 30 de marzo, cuando José Alejandro Cástulo fue hallado con vida. Hasta el momento, las brigadas de rescate, compuestas por más de 350 elementos, continúan trabajando en la estabilización de los túneles para localizar a los trabajadores que aún permanecen desaparecidos bajo toneladas de roca y lodo.
El caso de la mina Santa Fe vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones de seguridad en los yacimientos de la región y la asombrosa capacidad de resistencia del ser humano. Mientras Sinaloa celebra un segundo "milagro", la mirada de las autoridades se posa ahora en las responsabilidades legales y la urgencia de modernizar los protocolos de prevención en una industria que, una vez más, muestra su cara más peligrosa.
De acuerdo con los reportes oficiales, en el sitio se encontraba una cuadrilla de 25 mineros realizando labores de excavación.
- 21 trabajadores lograron salir por sus propios medios tras el colapso
- Cuatro quedaron atrapados en el interior de la mina
- El primer minero fue rescatado con vida después de más de 100 horas
- Este 7 de abril fue localizado el segundo trabajador
- Solo un minero permanece atrapado
Por el momento, el operativo de rescate se mantiene de forma ininterrumpida, en un esfuerzo contrarreloj que combina recursos técnicos, humanos y logísticos para lograr la salida del trabajador que aún permanece atrapado bajo tierra.