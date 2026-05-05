Un operativo de rescate en Coquimbo, Chile, permitió salvar a un perro que había caído al mar y no podía salir del agua. El animal fue detectado por un dron de la Dirección de Seguridad Pública mientras intentaba mantenerse a flote en el sector del Mercado del Mar.
Susto en Chile: un perro cayó al mar, quedó rodeado de lobos marinos y fue rescatado gracias a un dron
Inspectores municipales y equipos especializados lograron rescatarlo; luego fue evaluado por veterinarios y quedó en buen estado.
Según testigos, el perro llevaba varios minutos nadando sin poder regresar a la orilla. La situación generó preocupación porque, además de estar agotado, se encontraba rodeado por lobos marinos, lo que hizo más urgente la intervención de las autoridades.
Tras el aviso, inspectores municipales y equipos especializados acudieron al lugar para ponerlo a salvo. El rescate quedó registrado en video y mostró el momento en que el animal era asistido después de permanecer en el agua.
Una vez fuera del mar, el perro fue evaluado por veterinarios, quienes constataron que se encontraba en buen estado. Luego quedó bajo resguardo para monitoreo y, según medios locales, finalmente fue adoptado.