Rescate en Texas: salvaron a dos personas atrapadas en un globo aerostático

Una jornada que comenzó como un paseo recreativo estuvo a punto de terminar en tragedia este lunes en el este de Texas, Estados Unidos. Un globo aerostático, que transportaba a dos personas, colisionó de manera imprevista contra una torre de telefonía celular, quedando enganchado en la estructura metálica a una altura considerable.
El incidente generó un despliegue masivo de los servicios de emergencia, ya que la canasta quedó suspendida de los cables, dejando a sus ocupantes en una situación de vulnerabilidad extrema.
Maniobras de rescate a gran altura
El choque se produjo en una zona cercana a la localidad de Longview. Según los primeros informes de las autoridades locales, las condiciones del viento podrían haber influido en la pérdida de control de la aeronave, lo que derivó en el impacto directo contra la antena.
Inmediatamente, equipos de bomberos y especialistas en rescate técnico se desplazaron al lugar con grúas de gran alcance y equipos de seguridad para trabajos en altura.
La principal preocupación de los rescatistas fue la estabilidad de la torre y la posibilidad de que una ráfaga de viento desprendiera la lona del globo, provocando la caída de la barquilla. Durante el operativo, que se extendió por varias horas, los especialistas debieron utilizar sistemas de cuerdas y poleas para asegurar la estructura antes de intentar el contacto físico con los pasajeros.
Maniobras de rescate a gran altura. Foto: Longview Fire Department.
Un operativo con final feliz
Afortunadamente, y de manera casi milagrosa, las dos personas a bordo no sufrieron heridas de gravedad durante la colisión inicial. Se mantuvieron en comunicación constante con el personal de tierra a través de sus teléfonos móviles, informando sobre su estado de salud mientras se coordinaba el complejo ascenso de los rescatistas.
Las unidades de operaciones especiales lograron finalmente estabilizar la canasta y descender a los ocupantes de forma segura.
Una vez en tierra firme, los protagonistas del suceso fueron evaluados por personal médico. Pese al shock lógico por la situación vivida, ambos se encontraban en buen estado general. El éxito de la misión fue celebrado por la comunidad de Longview, destacando el profesionalismo de los bomberos que trabajaron a cientos de metros del suelo para evitar un desenlace fatal.
Salvaron a dos personas atrapadas en un globo aerostático.
Investigación y seguridad aérea
Tras el rescate, la zona permaneció acordonada para que los peritos de aviación civil iniciaran las investigaciones pertinentes. Se busca determinar si existió una falla mecánica en el sistema de propulsión del globo o si se trató de un error de cálculo en la navegación frente a los obstáculos fijos de la zona.
Este tipo de accidentes reaviva el debate sobre las distancias de seguridad que deben mantener estas aeronaves recreativas respecto a infraestructuras críticas como torres de comunicación y tendidos eléctricos, que en condiciones de viento desfavorable pueden convertirse en trampas mortales.
Por el momento, la estructura de la antena será sometida a una revisión técnica para descartar daños estructurales que afecten el servicio de telefonía en la región.