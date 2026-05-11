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Un perro cayó al río en París y varios vecinos se unieron para salvarlo: el conmovedor video

El animal no lograba salir por el talud de piedra. Varias personas se organizaron para ayudar al dueño y, tras varios intentos, lograron rescatarlo sano y salvo.

Rescate conmovedor en el Sena: bajaron con una cadena para sacar a un perro del agua.Rescate conmovedor en el Sena: bajaron con una cadena para sacar a un perro del agua.
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Un video difundido en redes sociales mostró el conmovedor rescate de un perro que cayó al río Sena, en París, y no podía salir del agua. El animal intentaba trepar por el talud de piedra, pero resbalaba una y otra vez, mientras su dueño buscaba la manera de ayudarlo.

La escena generó preocupación entre varias personas que pasaban por el lugar. Al ver que el perro no lograba salir y que los primeros intentos no alcanzaban, comenzaron a organizarse para colaborar con el rescate.

En medio de la tensión, algunos decidieron bajar por una cadena metálica hasta acercarse al agua. Desde allí pudieron llegar hasta el animal, sujetarlo y ayudarlo a subir con cuidado.

Finalmente, el perro fue sacado sano y salvo del río. El video se volvió viral por la rápida reacción de la gente y por una imagen que resumió el momento: varias personas trabajando juntas para salvar a un animal en peligro.

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