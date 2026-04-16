Un jurado federal de Estados Unidos determinó que la empresa Live Nation Entertainment incurrió en prácticas monopólicas ilegales en el mercado de venta de entradas y promoción de conciertos, en el marco de un juicio antitrust impulsado por decenas de estados.
Revés judicial para Live Nation: declararon ilegal su control sobre la venta de tickets
El veredicto de un jurado federal de Estados Unidos marca un precedente clave contra la concentración económica de la firma y abre la puerta a una reestructuración forzada del mercado de eventos masivos.
Detalles del fallo
El veredicto concluyó que la compañía —propietaria de Ticketmaster— utilizó su posición dominante para restringir la competencia, imponer condiciones desfavorables a terceros y afectar directamente a los consumidores mediante precios más elevados.
Según lo determinado por el jurado, la integración vertical del grupo —que abarca desde la venta de tickets hasta la promoción de eventos y la operación de recintos— le permitió consolidar un control significativo del mercado, limitando la entrada de competidores y condicionando acuerdos con artistas y venues.
En términos económicos, el fallo estableció que los consumidores pagaron en promedio un sobreprecio cercano a US$1,72 por entrada como consecuencia de estas prácticas, mientras que el monto total de los daños será definido en una próxima etapa judicial.
La causa forma parte de una ofensiva más amplia liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto a más de 30 estados, que cuestionan el funcionamiento del sistema de ticketing y conciertos en el país.
Live Nation en Argentina
En Argentina, el grupo también tiene presencia directa en el negocio de espectáculos en vivo: en 2018 adquirió una participación mayoritaria en la productora DF Entertainment, además de Dale Play, de los cuales tienen contrato con River Plate para hacer sus shows en el estadio Monumental.
El veredicto abre una fase clave en la que el tribunal deberá determinar las medidas correctivas, que podrían incluir multas millonarias, cambios en el modelo de negocios e incluso la eventual separación de unidades dentro del grupo
El caso se convirtió en uno de los litigios antimonopolio más relevantes en la industria del entretenimiento en los últimos años y reavivó el debate sobre la regulación del mercado de eventos en vivo, en un contexto de creciente preocupación por el precio de las entradas y la concentración empresarial.