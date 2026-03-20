Audaz robo en México: rompió el vidrio de una camioneta y robó todo en menos de un minuto

Un robo tan veloz como audaz quedó filmado por cámaras de seguridad en la ciudad mexicana de Monterrey, donde un hombre rompió el vidrio de una camioneta estacionada y sustrajo pertenencias del interior en cuestión de segundos. El hecho ocurrió frente a un restaurante de la zona de Cumbres Elite.
Según se observa en el video, el ladrón descendió de una camioneta negra sin placas y se dirigió con total tranquilidad hacia una camioneta blanca que se encontraba estacionada en la vía pública. Vestía suéter, gorra negra y pantalón oscuro.
@latinus_us Cámaras de seguridad captaron el robo a una camioneta afuera de un restaurante en Cumbres Elite, Monterrey. En el video se ve a un hombre romper el vidrio, entrar al vehículo y huir con un cómplice en una camioneta negra; hasta ahora no se reportan detenidos. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ Originalton - Latinus
Una vez junto al vehículo, el hombre utilizó una herramienta para romper el vidrio trasero del lado del conductor. Después de estallar la ventanilla, introdujo parte del cuerpo en el habitáculo y comenzó a sacar diversos elementos, entre ellos bolsas y prendas de ropa.
Mirá tambiénSe incendió una de las refinerías de la petrolera estatal de México y dejó al menos cinco muertos
Toda la maniobra duró menos de un minuto. Tras concretar el robo, el delincuente volvió rápidamente al vehículo en el que había llegado, donde ya lo esperaba un cómplice, y ambos escaparon del lugar sin ser interceptados.
Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el caso. La secuencia volvió a poner en evidencia la rapidez con la que pueden concretarse este tipo de robos en plena calle y a la vista de cualquiera, incluso en sectores concurridos.