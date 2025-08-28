Tragedia en Kirguistán

Rusia: suspendieron la búsqueda de una alpinista atrapada en condiciones extremas

La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna quedó atrapada a más de 7.000 metros de altitud en el Pico Pobeda, Kirguistán, tras fracturarse una pierna durante el descenso. Pese a múltiples intentos de rescate durante 15 días, las condiciones extremas obligaron a suspender la operación. Las autoridades dieron por cerrado el caso y no se reanudarán acciones hasta la primavera.