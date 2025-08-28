Rusia: suspendieron la búsqueda de una alpinista atrapada en condiciones extremas
La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna quedó atrapada a más de 7.000 metros de altitud en el Pico Pobeda, Kirguistán, tras fracturarse una pierna durante el descenso. Pese a múltiples intentos de rescate durante 15 días, las condiciones extremas obligaron a suspender la operación. Las autoridades dieron por cerrado el caso y no se reanudarán acciones hasta la primavera.
El 12 de agosto de 2025, Natalia Nagovitsyna sufrió una fractura en una pierna mientras descendía del Pico Pobeda, una de las montañas más altas y peligrosas de Asia Central. La alpinista logró alcanzar la cumbre de 7.439 metros, pero el accidente ocurrió durante la bajada.
Sus compañeros la resguardaron en una tienda a unos 7.150 metros, donde quedó aislada, con provisiones limitadas y sometida a condiciones extremas.
Natalia Nagovitsyna, de 47 años, era una montañista rusa con una larga trayectoria.
La historia de Natalia
Natalia Nagovitsyna, de 47 años, era una montañista rusa con una larga trayectoria en ascensos de alta dificultad. Su objetivo era alcanzar el título de “Leopardo de las Nieves”, una distinción reservada para quienes logran escalar las cinco cumbres más altas de la antigua Unión Soviética.
Entre quienes intentaron asistirla se encontraba Luca Sinigaglia, un voluntario italiano que logró llegar hasta la tienda para suministrarle gas y comida. Sin embargo, murió en el descenso por el impacto de una tormenta.
También participó un alpinista alemán, quien logró regresar con vida. El hijo de Nagovitsyna, de 27 años, difundió imágenes de la tienda y solicitó ayuda internacional desesperadamente.
El entorno del Pico Pobeda es uno de los más hostiles del planeta. Las temperaturas oscilan entre los –20 y –35 grados, los vientos superan los 100 km/h y las posibilidades de avalanchas y caídas son constantes. A eso se suman grietas profundas y una altitud que impide maniobras de rescate aéreo.
Helicópteros especializados intentaron volar hasta la zona, pero ninguno pudo superar los 6.000 metros sin riesgo. Uno de ellos incluso se estrelló a menor altitud, aunque sin víctimas.
Suspendieron la búsqueda de una alpinista atrapada en condiciones extremas.
Intentos fallidos de rescate
El 15 de agosto, dos alpinistas voluntarios —el italiano Sinigaglia y un alemán— lograron llegar a la tienda y entregarle insumos básicos. No pudieron evacuarla por la falta de condiciones físicas y la peligrosidad del terreno.
El 16 de agosto, un helicóptero militar que participaba en las tareas de localización se estrelló.
El 19 de agosto, un dron operado desde tierra logró captar imágenes que mostraban indicios de que Natalia seguía con vida dentro de la carpa. Sin embargo, el clima impidió cualquier nuevo intento.
Durante los días siguientes, se evaluaron distintas posibilidades, incluyendo el ascenso de un nuevo grupo de rescate, pero la complejidad logística, la fatiga acumulada y el riesgo extremo hicieron inviable cualquier acción adicional.
Este miércoles, el gobierno de Kirguistán dio por concluidas las operaciones de rescate. La declaración oficial mencionó que no existían condiciones técnicas ni meteorológicas que permitieran continuar sin exponer más vidas.
La zona será inaccesible hasta la próxima temporada de ascensos, en primavera del año siguiente, cuando eventualmente se reanudarían las tareas para intentar recuperar los restos.
La historia de Natalia con la montaña estuvo marcada por la tragedia. En 2021, su esposo falleció mientras ambos ascendían el Khan Tengri, otra cumbre de Asia Central. En aquella ocasión, ella permaneció a su lado pese a las recomendaciones de otros alpinistas.
Tras el fallecimiento, Natalia decidió continuar y colocar una placa conmemorativa en la cima. Su perseverancia y su vínculo emocional con las montañas fueron reconocidos por la comunidad alpinista.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.