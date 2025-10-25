#HOY:

Enviados de Trump y Putin se reúnen en Miami tras nuevas sanciones de Estados Unidos

El ruso Kirill Dmitriev visitaba al estadounidense Steve Witkoff.

Donald Trump y Vladimir Putin. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoDonald Trump y Vladimir Putin. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
 20:18

Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para la inversión y la cooperación económica, se reunía este sábado en Miami, Florida, con Steve Witkoff, enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Medio, según informaron medios estadounidenses.

La reunión se produce días después de que Trump cancelara su plan de reunirse con Putin en Budapest, Hungría, y de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones a Rosneft y Lukoil, los dos mayores productores de petróleo rusos, en un intento por presionar para un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump's special envoy to Russia, Steve Witkoff, attends a press conference held by U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin following their meeting to negotiate an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson, in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoSteve Witkoff. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

Dmitriev declaró en la red social X que su visita fue “planeada hace tiempo con base en una invitación de la parte estadounidense”.

FILE PHOTO: Head of the Russian Direct Investment Fund Kirill Dmitriev attends a military parade on Victory Day, marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia, May 9, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/File PhotoKirill Dmitriev. Crédito: REUTERS/Maxim Shemetov

El enviado ruso declaró el viernes en CNN que las sanciones, las primeras durante el segundo mandato de Trump, no serían un problema importante para Rusia, pero provocarían un aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos, reiterando la postura de Putin de que Rusia nunca cederá a la presión.

Dmitriev también afirmó que cree que se celebrará una cumbre entre Trump y Putin, pero “probablemente en una fecha posterior”.

U.S. President Donald Trump speaks to the media aboard Air Force One ahead of his arrival in Malaysia, October 25, 2025. REUTERS/Evelyn HocksteinDonald Trump. Crédito: REUTERS/Evelyn Hockstein

“El diálogo entre Rusia y Estados Unidos continuará, pero sin duda solo es posible si se tienen en cuenta los intereses de Rusia y se tratan con respeto”, afirmó.

Tras una llamada telefónica con Putin y una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski la semana pasada, Trump instó a Rusia y Ucrania a “detenerse donde están” para poner fin a su conflicto.

El miércoles, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció las sanciones a Rosneft y Lukoil y pidió un “alto el fuego inmediato”, añadiendo que la Casa Blanca estaba preparada para tomar nuevas medidas si fuera necesario. También el miércoles,

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council via video link at the Kremlin in Moscow, Russia October 24, 2025. Sputnik/Alexey Babushkin/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.Vladimir Putin. Crédito: Sputnik/Alexey Babushkin

Trump confirmó la cancelación de su reunión con Putin en Hungría, afirmando: “No me parecía correcto”, indica una información de la agencia de noticias Xinhua.

Estados Unidos y sus aliados han impuesto múltiples rondas de sanciones financieras y comerciales a Rusia desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022, dirigidas a bancos, industrias de defensa y exportaciones energéticas rusas.

