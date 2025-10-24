#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Cumbre de Líderes

Bélgica se suma a Eslovaquia y Hungría en las negativas a préstamos de la UE a Ucrania

El primer ministro belga, Bart De Wever, pidió mayores precisiones sobre los 140.000 millones de euros a que irían para Kiev en la guerra con Rusia.

Bart De Wever, premier belga, este jueves en conferencia de prensa. Crédito: REUTERS/Yves Herman
 9:43
Por: 

Bélgica se mantuvo firme durante la más reciente cumbre de líderes de la Unión Europea (UE), frenando el avance del plan para emitir un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania utilizando los activos inmovilizados del Banco Central ruso.

Mirá tambiénLa Unión Europea aprobó el 19º paquete de sanciones contra Rusia

El grueso de los activos se encuentra en Euroclear, depositario central de valores en Bruselas. El primer ministro belga, Bart De Wever, planteó las exigencias a cambio de su bendición, pidiendo la "mutualización total" de los riesgos financieros y la aportación de garantías herméticas por parte de todos los Estados miembros. También instó a añadir al fondo común los activos soberanos rusos depositados en otras jurisdicciones europeas.

"¿Quién va a dar esas garantías? ¿Serán los Estados miembros?", declaró tras concluir la cumbre. "Porque la Comisión Europea no puede obligar a los Estados miembros a firmar una garantía".

Belgium's Prime Minister Bart De Wever attends the Euro Summit in Brussels, Belgium, October 23, 2025. REUTERS/Yves HermanBart De Wever, premier belga, este jueves en conferencia de prensa. Crédito: REUTERS/Yves Herman

Estas inquietudes desde el gobierno belga se suman a las que ya hace meses presentan de manera más firme líderes como Roberto Fico de Eslovaquia y Viktor Orban de Hungría. Andrej Babis, flamante ganador de las elecciones en Chequia, también tomaría dicho rumbo.

La principal preocupación del primer ministro belga son las represalias rusas si Moscú exige la devolución de sus activos y se deshacen las sanciones. "Si le quitan el dinero a mi país, si sale mal, no soy capaz, y desde luego no estoy dispuesto, a pagar en una semana 140.000 millones de euros", dijo.

FILE PHOTO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy looks on during a meeting with Belgian Prime Minister Bart De Wever (not pictured), in Brussels, Belgium March 6, 2025. Nicolas Maeterlinck/Pool via REUTERS/File PhotoVolodymyr Zelenskiy recibido por Bart De Wever en abril de este 2025 en Bélgica. Crédito: Nicolas Maeterlinck/REUTERS

"Así que me imagino que todos los que están realmente a favor de esta decisión, los que realmente quieren que esto ocurra, también están preparados, dispuestos y son capaces de dar una garantía para que yo pueda dormir tranquilo por la noche sabiendo que si sale mal o agria la solidaridad se encargará (de) que el dinero esté realmente ahí", añadió.

La UE celebra las sanciones a Rusia

La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró este jueves que el bloque aprueba la imposición de sanciones contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft por parte de Estados Unidos.

Mirá tambiénEstados Unidos sancionó a dos petroleras rusas e instó a Moscú aceptar un alto el fuego en Ucrania

"Estamos muy contentos con las señales que recibimos de Estados Unidos en relación con las sanciones y con Rusia. Creo que es una importante muestra de fortaleza y de que estamos alineados en ese aspecto", afirmó Kallas.

Bruselas adoptó este jueves el 19.º paquete de sanciones contra Rusia, un día después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunciara la imposición de sanciones contra las petroleras Lukoil y Rosneft, como medida adicional para presionar al Gobierno ruso para que avance hacia una resolución del conflicto ucraniano.

European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas arrives to attend the UK-EU Summit at Lancaster House in London on May 19, 2025. HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERSLa alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas. Crédito: HENRY NICHOLLS/REUTERS

También se refirió a la adopción del nuevo paquete de sanciones antirrusas por parte de la UE, dirigido contra bancos rusos, servicios de cambio de criptomonedas y entidades en la India y China.

Según Kallas, la aprobación de las sanciones envía tres mensajes principales: "una es a Ucrania, para mostrarles que los apoyamos en su defensa. La otra es a Rusia, para mostrarle que no puede superarnos, y la tercera es a EE.UU., para demostrarle que nosotros mismos estamos tomando medidas muy importantes".

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Ucrania
Rusia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro