Bélgica se suma a Eslovaquia y Hungría en las negativas a préstamos de la UE a Ucrania

Bélgica se mantuvo firme durante la más reciente cumbre de líderes de la Unión Europea (UE), frenando el avance del plan para emitir un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania utilizando los activos inmovilizados del Banco Central ruso.
El primer ministro belga, Bart De Wever, pidió mayores precisiones sobre los 140.000 millones de euros a que irían para Kiev en la guerra con Rusia.
Bélgica se mantuvo firme durante la más reciente cumbre de líderes de la Unión Europea (UE), frenando el avance del plan para emitir un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania utilizando los activos inmovilizados del Banco Central ruso.
El grueso de los activos se encuentra en Euroclear, depositario central de valores en Bruselas. El primer ministro belga, Bart De Wever, planteó las exigencias a cambio de su bendición, pidiendo la "mutualización total" de los riesgos financieros y la aportación de garantías herméticas por parte de todos los Estados miembros. También instó a añadir al fondo común los activos soberanos rusos depositados en otras jurisdicciones europeas.
"¿Quién va a dar esas garantías? ¿Serán los Estados miembros?", declaró tras concluir la cumbre. "Porque la Comisión Europea no puede obligar a los Estados miembros a firmar una garantía".
Estas inquietudes desde el gobierno belga se suman a las que ya hace meses presentan de manera más firme líderes como Roberto Fico de Eslovaquia y Viktor Orban de Hungría. Andrej Babis, flamante ganador de las elecciones en Chequia, también tomaría dicho rumbo.
La principal preocupación del primer ministro belga son las represalias rusas si Moscú exige la devolución de sus activos y se deshacen las sanciones. "Si le quitan el dinero a mi país, si sale mal, no soy capaz, y desde luego no estoy dispuesto, a pagar en una semana 140.000 millones de euros", dijo.
"Así que me imagino que todos los que están realmente a favor de esta decisión, los que realmente quieren que esto ocurra, también están preparados, dispuestos y son capaces de dar una garantía para que yo pueda dormir tranquilo por la noche sabiendo que si sale mal o agria la solidaridad se encargará (de) que el dinero esté realmente ahí", añadió.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró este jueves que el bloque aprueba la imposición de sanciones contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft por parte de Estados Unidos.
"Estamos muy contentos con las señales que recibimos de Estados Unidos en relación con las sanciones y con Rusia. Creo que es una importante muestra de fortaleza y de que estamos alineados en ese aspecto", afirmó Kallas.
Bruselas adoptó este jueves el 19.º paquete de sanciones contra Rusia, un día después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunciara la imposición de sanciones contra las petroleras Lukoil y Rosneft, como medida adicional para presionar al Gobierno ruso para que avance hacia una resolución del conflicto ucraniano.
También se refirió a la adopción del nuevo paquete de sanciones antirrusas por parte de la UE, dirigido contra bancos rusos, servicios de cambio de criptomonedas y entidades en la India y China.
Según Kallas, la aprobación de las sanciones envía tres mensajes principales: "una es a Ucrania, para mostrarles que los apoyamos en su defensa. La otra es a Rusia, para mostrarle que no puede superarnos, y la tercera es a EE.UU., para demostrarle que nosotros mismos estamos tomando medidas muy importantes".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.