El volcán ruso que entró en erupción y arrojó oro

11 de octubre de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

Una erupción volcánica en Rusia que dejó oro entre los campos cubiertos de lava fue una de las noticias más llamativas que llegaron a Santa Fe hace un siglo. La edición de El Litoral del 11 de octubre de 1926 también informó sobre grandes vuelos, temporales en Europa, competencias deportivas y acontecimientos políticos que reflejaban las tensiones de la época.