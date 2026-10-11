Hace cien años, los lectores de Santa Fe podían enterarse de acontecimientos ocurridos en Rusia, Estados Unidos, Europa y otros puntos del mundo a través de las páginas de El Litoral. La edición del lunes 11 de octubre de 1926, correspondiente al año IX, número 2487, reunía noticias internacionales recibidas mediante el servicio especial de la Agencia Austral y de sus corresponsales.
11 de octubre de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
Una erupción volcánica en Rusia que dejó oro entre los campos cubiertos de lava fue una de las noticias más llamativas que llegaron a Santa Fe hace un siglo. La edición de El Litoral del 11 de octubre de 1926 también informó sobre grandes vuelos, temporales en Europa, competencias deportivas y acontecimientos políticos que reflejaban las tensiones de la época.
Bajo el encabezado «Información telegráfica del exterior, Capital Federal y provincias», el diario ofrecía un panorama de la actualidad internacional en una época en la que las comunicaciones telegráficas permitían transmitir noticias a grandes distancias y acercar acontecimientos lejanos a los lectores santafesinos.
Entre las informaciones destacadas apareció una historia tan extraordinaria como difícil de creer: la de un volcán situado en territorio ruso que, según los despachos publicados, habría dejado grandes cantidades de oro entre los restos de una erupción.
El volcán de Rusia que habría arrojado oro: la noticia que sorprendió hace cien años
La edición de El Litoral del 11 de octubre de 1926 presentó un episodio ocurrido cerca de Kertch, en las proximidades del mar de Azov, donde un volcán cuya actividad se consideraba extinguida habría entrado nuevamente en erupción.
El despacho, fechado en Berlín, describía una escena que parecía salida de una historia fantástica. Según la información recibida desde Rusia, la erupción cubrió de lava los campos de los alrededores y provocó temor entre los campesinos de la zona.
Sin embargo, el peligro habría dado paso a un descubrimiento inesperado. El periódico relató que, después de la erupción, los habitantes regresaron a sus tierras y comenzaron a reducir a polvo la lava acumulada. Fue entonces cuando, de acuerdo con la crónica, encontraron oro en el material volcánico.
La nota resumió el giro de los acontecimientos con una frase que condensaba lo extraordinario del relato: «cuando se pusieron a reducir a polvo la lava se encontraron que ésta contenía grandes cantidades de oro».
El hallazgo, según el despacho reproducido por el diario santafesino, habría provocado una verdadera fiebre del oro. Miles de personas se dirigían a las laderas de la montaña y trabajaban día y noche para lavar el material y recuperar el metal precioso.
La crónica cerraba con una imagen tan llamativa como irónica: quienes inicialmente habían pedido protección frente a la erupción ahora esperaban que el fenómeno volviera a repetirse. Según El Litoral, la gente estaba «lavando oro en medio de los campos destruidos y pidiendo al cielo que les mande otra erupción».
La historia permite reconstruir el modo en que una noticia insólita podía captar la atención de los lectores de hace un siglo.
No obstante, el relato debe entenderse en su contexto periodístico: la edición de 1926 reproduce un despacho de la época, pero no aporta pruebas independientes que permitan confirmar que la erupción ocurrió exactamente en los términos descriptos ni que la lava contuviera las cantidades de oro anunciadas.
Los vuelos de larga distancia: la aviación buscaba nuevos horizontes
La aviación ocupaba otro lugar destacado en la actualidad internacional de octubre de 1926. Los vuelos de larga distancia despertaban interés por sus dificultades técnicas y por la posibilidad de conectar territorios separados por miles de kilómetros.
Uno de los anuncios publicados por El Litoral se refería a una expedición aérea estadounidense alrededor de América del Sur. Según el despacho procedente de Washington, el Ministerio de Guerra de Estados Unidos había anunciado que el vuelo panamericano comenzaría aproximadamente el 15 de diciembre de ese año, con salida desde San Antonio, hacia el oeste.
El proyecto reflejaba el interés de la época por explorar las posibilidades de la aviación en recorridos continentales. Los vuelos de estas características representaban desafíos logísticos y técnicos, especialmente cuando incluían extensos tramos sobre el mar.
También desde Europa llegaban noticias de expediciones ambiciosas. Un despacho de París señalaba que Francisco Coll y Pablo Tarascone estaban preparados para intentar un vuelo sin escalas desde la capital francesa hasta Nueva York.
El itinerario proyectado contemplaba atravesar parte de Francia, alcanzar Inglaterra y cruzar el Atlántico Norte hacia Terranova. Desde allí, los aviadores esperaban continuar por la región de Nueva Escocia y Boston hasta llegar a Nueva York.
La información destacaba la distancia que los participantes pretendían recorrer sobre tierra y describía el cruce oceánico como uno de los principales desafíos de la travesía.
En paralelo, otro despacho daba cuenta de un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba. Los aviadores Artigau, Malgor, Selvetti y Hillcoat habían partido desde el aeródromo de Morón durante la mañana, después de postergar el intento del día anterior por los fuertes vientos.
La edición también recuperaba la repercusión internacional del vuelo transatlántico del comandante Ramón Franco. Desde El Ferrol, España, se informaba que el municipio había recibido una placa de oro enviada por Uruguay para conmemorar la hazaña del aviador, hijo de esa ciudad. El homenaje sería incorporado a un monumento que las autoridades locales proyectaban construir.
Las noticias mostraban cómo, hace cien años, cada nueva travesía aérea alimentaba la expectativa de superar distancias y consolidar conexiones entre países y continentes.
El clima en Europa: un huracán dejó muertos y daños en las costas
Los fenómenos meteorológicos también formaban parte de la agenda internacional que llegaba a Santa Fe. En la edición del 11 de octubre de 1926, El Litoral publicó información sobre un violento huracán que había afectado regiones de Dinamarca y Holanda.
El despacho, fechado en Rotterdam, describía daños importantes en distintas localidades y, especialmente, entre las embarcaciones que navegaban por las aguas del mar del Norte.
«Muchos barcos zozobraron y otros sufrieron averías», consignó el periódico al resumir las consecuencias del temporal.
La crónica añadía que el fenómeno había golpeado con particular intensidad las poblaciones costeras y que se habían encontrado 18 muertos frente a las costas holandesas.
La noticia da cuenta de la magnitud que el temporal habría alcanzado en la región y de los riesgos que las condiciones meteorológicas representaban para la navegación. En aquellos años, los barcos eran fundamentales para el transporte de personas y mercancías, por lo que los temporales podían tener consecuencias tanto humanas como económicas.
La información llegaba a los lectores santafesinos a través de los despachos internacionales, que permitían conocer episodios ocurridos a miles de kilómetros de distancia sin esperar a que las noticias se difundieran por otros medios.
Deportes en 1926: tenis argentino, boxeo y el Sudamericano de fútbol
Las competencias deportivas ocupaban un lugar destacado en las páginas de El Litoral. La edición del 11 de octubre reunió noticias de tenis, boxeo y fútbol, tres disciplinas que concentraban la atención del público en distintos puntos del continente.
Argentina se quedó con la Copa Mitre de tenis
Una de las noticias deportivas más favorables para el país fue la consagración de los tenistas argentinos en una competencia frente a representantes brasileños.
El despacho procedente de Buenos Aires informó que Obarrio y Zumelzú habían vencido a Pernambuco y Pretchel en una serie que se definió en cinco sets. Los brasileños se quedaron con el primero por 6-3, mientras que los argentinos se recuperaron en el segundo y el tercero, ambos por 6-2.
Después de perder el cuarto parcial por 7-5, la dupla argentina se impuso en el set decisivo por 6-2.
El resultado dejó a los argentinos con tres puntos frente a ninguno de sus rivales y les permitió conservar la Copa Mitre. El diario sintetizó la noticia en un título contundente: «Los tennisman argentinos se clasificaron campeones de 1926».
El Sudamericano de fútbol comenzaba en Santiago de Chile
El fútbol también tenía un lugar central en la agenda. El Litoral anunció que el Campeonato Sudamericano comenzaría al día siguiente en Santiago de Chile, con el partido entre los seleccionados de Chile y Bolivia.
La información indicaba que existía la posibilidad de que el árbitro argentino Celleri dirigiera el encuentro inaugural.
La expectativa en torno al torneo mostraba la importancia que el fútbol regional había adquirido durante la década de 1920. Las competiciones entre selecciones sudamericanas ofrecían una oportunidad para medir fuerzas y consolidar rivalidades deportivas que trascendían las fronteras nacionales.
Wills y Sharkey, listos para el combate
Desde Nueva York llegaban novedades sobre el encuentro de boxeo entre Wills y Sharkey, previsto para el día siguiente. Ambos pugilistas habían concluido sus entrenamientos y, de acuerdo con el despacho, se encontraban en buenas condiciones físicas.
Las apuestas favorecían a Wills en una proporción de siete a cinco, aunque la opinión pública parecía inclinarse progresivamente hacia Sharkey a medida que se acercaba el combate.
El boxeo también tenía su capítulo argentino. En Buenos Aires estaba anunciado un enfrentamiento entre Humberto Guzmán, campeón sudamericano de peso gallo, y Horacio Roldán, profesional santafesino de reconocida trayectoria.
El combate se disputaría a doce rounds en el Parque Romano. El diario señalaba que el ganador tendría la posibilidad de enfrentarse próximamente a Kid Francis, lo que aumentaba la expectativa alrededor de la pelea.
Por su parte, otra noticia vinculada al deporte y al espectáculo informaba que Gene Tunney, campeón mundial de boxeo, tenía previsto anunciar su casamiento durante el invierno siguiente, según el diario estadounidense citado por el despacho.
Otras noticias del mundo: tensiones políticas, tragedias y figuras públicas
Más allá del volcán, la aviación, el clima y los deportes, la tapa de El Litoral reflejaba un escenario internacional atravesado por conflictos políticos, accidentes mortales, negociaciones económicas y noticias del mundo del espectáculo.
Estados Unidos: una campaña contra el protocolo de Ginebra
Desde Filadelfia y Washington llegaban informaciones sobre la convención anual de la Legión Americana, organización integrada por veteranos de guerra que se oponía a la ratificación del protocolo de Ginebra contra el uso de gases asfixiantes en los conflictos armados.
La posición de la organización aparecía expresada en un argumento que hoy resulta especialmente inquietante. Según el despacho publicado por el diario, sus representantes defendían el empleo de gases al considerarlos menos letales que otras armas.
La campaña incluía la distribución de 25.000 circulares para intentar impedir que el Senado estadounidense ratificara el acuerdo internacional.
El texto reproducido por El Litoral sostenía que «la propia conservación es la primera ley de la naturaleza y de las naciones». La organización argumentaba que los gases podían dejar temporalmente fuera de combate a los soldados y, según su interpretación, acortar los enfrentamientos.
La noticia mostraba las controversias que persistían después de la Primera Guerra Mundial en torno a las armas químicas y a los intentos internacionales de limitar su utilización.
Sudáfrica: una explosión minera dejó más de un centenar de muertos
Otra de las noticias más graves de la jornada procedía de Dundee, en la región sudafricana de Natal. Allí se había producido una explosión en una mina de carbón de la Durban Navigation.
El despacho establecía que habían muerto los integrantes del turno nocturno: cuatro trabajadores europeos y 114 trabajadores nativos, según la terminología utilizada por el periódico de la época.
Las tareas para recuperar los cuerpos continuaban dificultadas por la presencia de gas en el interior de la explotación minera. La explosión había ocurrido el sábado anterior y los trabajos de rescate comenzaron ese mismo día, aunque todavía no se había logrado extraer todos los cadáveres.
La información daba cuenta de las condiciones de riesgo que afrontaban los trabajadores de la minería y de las dificultades que enfrentaban los equipos de rescate ante accidentes de esta magnitud.
Japón: un ataque contra el ministro de Instrucción Pública
Desde Tokio, el diario informó que tres personas, presuntamente estudiantes, habían arrojado piedras contra el automóvil del ministro de Instrucción Pública, Egi, quien sufrió una herida en una mano.
Los atacantes fueron detenidos inmediatamente. El despacho vinculaba el episodio con la campaña del gobierno japonés contra el comunismo entre los estudiantes.
La noticia reflejaba las tensiones políticas e ideológicas que atravesaban distintos países durante el período de entreguerras.
Italia: una condena vinculada al caso Matteotti
Desde Roma llegaba información sobre Américo Dumini, señalado por su vinculación con el caso Matteotti, quien había sido condenado a 14 meses de prisión y al pago de una multa de 500 liras.
Según el despacho, la sentencia correspondía a los delitos de insulto al jefe del gobierno italiano, Benito Mussolini, y portación de armas de fuego prohibidas.
La edición también informó sobre una ceremonia oficial en la que Mussolini entregó premios a 36 ganadores de una competencia nacional de producción de trigo, conocida como la «batalla del grano». El acto se desarrolló en el Teatro Costanzi, ante funcionarios y ciudadanos que aclamaron al mandatario durante la interpretación del himno fascista «Giovinezza».
Ambas noticias ofrecían una imagen de la Italia de Mussolini, donde el régimen buscaba proyectar su autoridad tanto mediante decisiones políticas y judiciales como a través de actos públicos y campañas económicas.
Alemania y Francia: negociaciones por un proyecto eléctrico internacional
Otro despacho anunciaba la llegada a Berlín de una comisión financiera francesa encabezada por Alphand. Según la información, la visita podía preparar el terreno para una delegación posterior, encabezada por Loucheur, que buscaría negociar la formación de un trust internacional de electricidad.
España: cambios en el reglamento de las corridas de toros
Desde Madrid se informaba que el ministro del Interior preparaba un decreto para reglamentar la suerte de varas en las corridas de toros.
Entre las medidas anunciadas figuraban la obligación de esperar a que el toro estuviera dispuesto antes de permitir la entrada de los picadores al ruedo y la utilización de un peto protector de suela para los caballos. También se establecería que los matadores debían retirar a los toros de las proximidades de los caballos después de una embestida.
Cine y aristocracia: el divorcio de Constance Talmadge y una despedida en Buenos Aires
La actualidad del espectáculo internacional incluía una noticia sobre la actriz estadounidense Constance Talmadge. Según el periódico neoyorquino citado por El Litoral, la estrella se había separado de su esposo, el capitán Macintosh. El despacho atribuía la decisión a las dificultades que, según su entorno, implicaba continuar una carrera cinematográfica exitosa estando casada.
En Buenos Aires, en tanto, se anunciaba una recepción de despedida de Luis de Hohenzollern, presentado por el diario como ex príncipe de Prusia e hijo del antiguo príncipe heredero alemán. El invitado tenía previsto regresar a Europa al día siguiente a bordo del vapor alemán Cap Polonia.
Por último, las páginas del diario incluían la noticia de la llegada a Buenos Aires de Horacio Silva Polas, un condenado que se había fugado del presidio de Ushuaia en enero de ese año y había sido detenido por la policía chilena después de ingresar en territorio de ese país.
Santa Fe y el mundo: las noticias llegaban por los cables telegráficos
La tapa de El Litoral del 11 de octubre de 1926 permite reconstruir una jornada internacional marcada por relatos extraordinarios, proyectos aeronáuticos, fenómenos meteorológicos, competencias deportivas y conflictos políticos.
Desde una erupción volcánica que habría dejado oro en Rusia hasta las negociaciones financieras entre Francia y Alemania, pasando por un huracán en el mar del Norte y las disputas en torno al uso de armas químicas, el periódico reunía acontecimientos que se desarrollaban en distintos continentes.
El encabezado «Información telegráfica del exterior, Capital Federal y provincias» sintetizaba el sistema de trabajo que hacía posible esa cobertura. Los despachos de agencias y corresponsales permitían que noticias originadas en Berlín, París, Washington, Tokio o Rotterdam fueran incorporadas a una edición impresa en Santa Fe.
La publicación, identificada como año IX, número 2487, tenía 14 páginas y consignaba su redacción y administración en San Martín 1936-44. Su servicio especial de la Agencia Austral y sus corresponsales conectaba a los lectores santafesinos con una actualidad que superaba ampliamente el ámbito local.
Cien años después, la tapa funciona como una ventana a la manera en que se informaba la sociedad de entonces. Antes de internet, los portales digitales y las redes sociales, los cables telegráficos y el trabajo periodístico permitían conocer con rapidez los acontecimientos internacionales y convertirlos en parte de la conversación cotidiana en Santa Fe.