Crisis política

Filipinas inició el proceso de destitución contra la vicepresidenta Sara Duterte

La Cámara de Representantes aprobó avanzar con el juicio político contra la vicepresidenta filipina, acusada de corrupción, abuso de poder y presuntas amenazas contra el presidente Ferdinand Marcos Jr. El caso pasará ahora al Senado, que deberá definir su futuro político.