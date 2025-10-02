Tareas de rescate

El terremoto en Filipinas dejó 72 muertos y cientos de heridos en Cebú

Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de momento sacudió el centro de Filipinas, provocando al menos 72 víctimas fatales, cerca de 300 heridos y daños en centenares de viviendas. Las tareas de rescate han concluido, mientras las autoridades enfrentan la urgente asistencia humanitaria.