Brasil: cómo sigue la causa contra la científica argentina acusada de robar virus

La Justicia de Brasil avanza en una investigación de alta sensibilidad que tiene como principal acusada a Soledad Palameta Miller, una investigadora de 36 años señalada por el presunto retiro irregular de material viral en un área restringida del Instituto de Biología de la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Según la causa, la científica habría accedido sin autorización a un sector limitado y retirado muestras consideradas delicadas. Como medida preventiva, la Justicia le prohibió acercarse al laboratorio mientras continúa el proceso. Aunque en un primer momento fue detenida, actualmente permanece en libertad provisional.
Trayectoriacientífica
Nacida en Rosario, Palameta Miller es licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias. Tras completar su formación, se instaló en Brasil, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.
Durante esos años participó en investigaciones vinculadas a terapias contra el cáncer y al desarrollo de vacunas, lo que le otorgó reconocimiento dentro del ámbito científico. Sin embargo, su recorrido comenzó a ser cuestionado luego de que en febrero se detectara la desaparición de material viral en el laboratorio donde trabajaba.
El hallazgoquedesencadenó la causa
Tras advertirse el faltante, agentes federales realizaron un allanamiento en el campus de la Unicamp. Allí encontraron las muestras en congeladores que estaban bajo control de la investigadora.
La Justicia de Brasil avanza con una delicada investigación contra Soledad Palameta Miller.
De acuerdo con la acusación, no solo habría retirado el material sin autorización, sino que también habría generado un potencial riesgo para la salud pública. Las autoridades, sin embargo, no precisaron qué tipo de virus contenían las muestras, aunque confirmaron la activación de los protocolos de seguridad correspondientes.
Investigación que alcanza a su entorno
En el expediente también aparece mencionado Michael Edward Miller, esposo de la científica y veterinario de origen estadounidense. Según se investiga, ambos serían cofundadores de una empresa de soluciones biotecnológicas.
La Justicia analiza si tuvo algún grado de participación en los hechos, en una causa que aún se encuentra en desarrollo y no descarta nuevas medidas.
El caso generó inquietud dentro del ámbito científico, especialmente por tratarse de material biológico potencialmente peligroso y por las condiciones en las que habría sido manipulado.
Mientras la investigación avanza, también se abren interrogantes sobre los controles en áreas sensibles de investigación y los mecanismos de resguardo de este tipo de muestras.