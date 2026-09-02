Un insólito y dramático episodio conmocionó este fin de semana al distrito de Staten Island, en Nueva York, luego de que un joven sobreviviera milagrosamente al impacto directo de un rayo en plena vía pública. El hecho ocurrió en Todt Hill Road durante una severa tormenta eléctrica que azotaba a la región con intensas precipitaciones y anegamientos.
Sobrevivió al impacto de un rayo en Staten Island y contó cómo se salvó: "No pude ni retroceder"
Un joven de 24 años fue alcanzado por un rayo mientras caminaba hacia su auto en un condado neoyorquino. La rápida intervención de una vecina fue clave para su rescate.
La víctima fue identificada como Thomas Fahmy, un colaborador de 24 años perteneciente al equipo de la congresista estadounidense Nicole Malliotakis. De acuerdo con la reconstrucción del caso, Fahmy caminaba hacia su vehículo para dirigirse a una cita médica cuando la descarga lo derribó violentamente sobre la vereda. "No tuve siquiera la posibilidad de retroceder", relató el joven tras reconstruir los angustiantes segundos del impacto.
El auxilio de los vecinos y la atención médica
Tras la descarga, que atravesó parte de su cuerpo y provocó que cayera sobre el pavimento, Fahmy permaneció consciente. Ante el temor de que un nuevo rayo cayera en el mismo sector, se incorporó con esfuerzo y comenzó a gritar solicitando auxilio.
Stephanie Homan, una residente de la zona, escuchó las peticiones de ayuda desde el interior de su vivienda y acudió de inmediato a asistirlo para luego dar aviso al 911. Minutos más tarde, personal del Departamento de Bomberos de Nueva York y equipos de emergencia trasladaron al joven al Northwell Staten Island University Hospital, en Ocean Breeze.
En el centro de salud, los profesionales médicos mantuvieron al paciente bajo observación para descartar lesiones musculares graves y monitorear sus niveles de creatina cinasa, una enzima clave para prevenir complicaciones renales. Tras comprobar la estabilidad de los análisis y la ausencia de secuelas visibles severas salvo algunas costras y dolor localizado en los pies, los médicos le otorgaron el alta.
Una experiencia de fe y reflexión personal
La vivencia generó un profundo impacto en la perspectiva de Fahmy, quien relacionó el momento del rescate por parte de su vecina con sus profundas convicciones religiosas. El joven expresó que el hecho cambió de manera radical su forma de ver la vida diaria, llevándolo a restar importancia a los conflictos cotidianos y llamados a la prudencia durante alertas meteorológicas.
Por su parte, la representante Nicole Malliotakis emitió un mensaje público en el que celebró la milagrosa recuperación de su colaborador, expresando su gratitud hacia el personal de salud y la vecina que actuó con rapidez para brindarle auxilio.