El patrimonio histórico de los Estados Unidos sumará un nuevo hito en el mercado de las grandes subastas. El manuscrito original del célebre discurso “I Have a Dream” (“Tengo un sueño”), redactado y pronunciado por el líder de los derechos civiles Martin Luther King el 28 de agosto de 1963, será ofrecido al público en el mes de enero por la prestigiosa casa Christie's.
Subastarán el manuscrito original del discurso "Tengo un sueño" de Martin Luther King
La icónica pieza documental de 1963 saldrá a la venta en Christie's y se estima que su valor superará los diez millones de dólares.
Un tesoro hallado tras seis décadas
El documento consta de siete páginas escritas a mano con tinta azul y conserva aún la marca de un clip oxidado en su margen superior. Durante más de sesenta años, esta pieza histórica permaneció guardada en el cajón de un escritorio perteneciente a Edward T. Clayton, un antiguo colaborador cercano de King.
Su reaparición ocurrió de la mano de su viuda, Xernona Clayton, quien tomó la decisión de sacarlo a la venta con fines benéficos. Según se informó, las ganancias obtenidas serán donadas al King Center en Atlanta y a diversas iniciativas filantrópicas elegidas por la propietaria.
Especialistas de la casa de subastas destacaron el impacto emocional y cultural del texto, al que definieron como un tesoro único que permite apreciar el proceso de escritura y edición del activista en tiempo real. Por su relevancia, la estimación de venta supera los diez millones de dólares, una cifra reservada para ejemplares de extrema rareza vinculados a la historia democrática norteamericana.
El detalle detrás de la frase más famosa
A pesar de la trascendencia de la obra, el manuscrito guarda una particularidad de enorme valor histórico: no contiene de forma escrita las palabras "Tengo un sueño".
Aquella frase, que terminó convirtiéndose en el símbolo inmortal del movimiento por los derechos civiles, fue improvisada de manera espontánea por el Dr. King desde las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington D.C., mientras se dirigía a la multitud reunida durante la marcha.