La sucesión de tormentas severas volvió a poner bajo atención al sur de Brasil. Este sábado 8 de agosto, un tornado fue registrado en distintos sectores del estado de Paraná, con imágenes tomadas por vecinos de localidades como Castro, Nova Aurora y Piraí do Sul.
Tornados en el sur de Brasil: cuatro fenómenos fueron registrados en pocos días
Un tornado fue observado este sábado en distintas localidades de Paraná, mientras la región continúa bajo condiciones de inestabilidad asociadas al avance de un frente frío. El episodio se suma a otros tornados registrados recientemente en el sur de Brasil.
La circulación del fenómeno y los videos difundidos permitieron observar una nube en forma de embudo desplazándose por diferentes zonas, aunque las evaluaciones meteorológicas deberán determinar con precisión su trayectoria y características.
El episodio ocurrió en medio del avance de un frente frío que genera condiciones de inestabilidad en buena parte de la región.
Paraná enfrenta además la posibilidad de lluvias abundantes, tormentas y ráfagas de viento durante el fin de semana, mientras en el vecino estado de Rio Grande do Sul se habían registrado días antes otros fenómenos severos.
Un nuevo tornado fue observado en varias localidades de Paraná
El fenómeno de este sábado fue reportado inicialmente en la zona de Piraí do Sul y Jaguariaíva y posteriormente se obtuvieron registros audiovisuales desde otros puntos de Paraná. Las imágenes captadas en Castro muestran una estructura nubosa con forma de embudo que avanzaba sobre el territorio.
La particularidad de los registros generó dudas acerca de si se trató de diferentes tornados o de un mismo fenómeno observado desde distintos lugares. Meteored señaló que las imágenes disponibles refuerzan la posibilidad de que se haya tratado de un único tornado que recorrió diferentes sectores del estado.
La aparición de este fenómeno se produjo pocos días después de otros episodios meteorológicos de características similares en el sur brasileño.
El jueves 6 de agosto, un tornado fue reportado en la zona rural de Pedro Osório, en Rio Grande do Sul, durante el desarrollo de una jornada marcada por fuertes vientos y tormentas.
En esa oportunidad, el fenómeno se habría formado asociado a una supercélula. En sectores de la región también se registraron árboles caídos, postes afectados y daños sobre la infraestructura.
Ese episodio ocurrió mientras un ciclón extratropical provocaba ráfagas que alcanzaron los 120 kilómetros por hora en el aeropuerto Salgado Filho de Porto Alegre.
El caso de Pedro Osório se sumó a otro tornado registrado en Giruá el 28 de julio. De acuerdo con los reportes meteorológicos citados por Meteored, se trató del segundo fenómeno confirmado en Rio Grande do Sul en un período de dos semanas.
La actividad también se observa en Paraná. Un relevamiento publicado en julio por medios brasileños a partir de información del Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar) indicaba que el estado había registrado varios tornados durante los meses anteriores.
En Reserva, por ejemplo, un fenómeno fue clasificado como F2, con vientos estimados entre 180 y 253 kilómetros por hora.
Frente frío, lluvias intensas y riesgo de nuevas tormentas
El escenario meteorológico que atraviesa el sur de Brasil no se limita a la posibilidad de tornados. El avance del frente frío mantiene condiciones favorables para la formación de tormentas fuertes, con precipitaciones que podrían ser abundantes en diferentes sectores de Paraná.
Los pronósticos citados por Meteored anticipan acumulados superiores a los 100 milímetros en sectores del área metropolitana de Curitiba. Para las regiones centro-sur y centro-oeste del estado se estiman registros de entre 60 y 90 milímetros.
Estas precipitaciones pueden generar problemas asociados al crecimiento rápido de arroyos y ríos, anegamientos y desbordes localizados. A esto se suman ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
La situación meteorológica requiere especial atención porque las tormentas severas pueden combinar distintos fenómenos en períodos relativamente breves: lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo, ráfagas fuertes y, en algunos casos, tornados.
Los especialistas recomiendan evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas y no buscar refugio debajo de árboles, debido al riesgo que representan las ramas y los ejemplares que pueden caer por la acción del viento.
La reiteración de estos episodios en el sur de Brasil también volvió a generar interés entre los residentes, especialmente por la cantidad de videos registrados durante las últimas semanas.
Sin embargo, la existencia de varios registros visuales no significa necesariamente que cada imagen corresponda a un tornado diferente: la confirmación de estos fenómenos requiere análisis meteorológicos y estudios sobre los daños y la trayectoria.
Por ahora, el sur de Brasil permanece bajo un escenario de inestabilidad, con Paraná como uno de los sectores más expuestos a lluvias intensas y tormentas durante este fin de semana.
La evolución del frente frío será determinante para establecer si las condiciones favorables para fenómenos severos persisten durante los próximos días.