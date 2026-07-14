París volvió a vivir una de sus noches más emblemáticas con motivo del Día de la Bastilla. La capital francesa ofreció un espectáculo de fuegos artificiales y drones que iluminó el cielo sobre la Torre Eiffel, poniendo el broche de oro a una jornada cargada de simbolismo, tradición y homenajes.
La Torre Eiffel brilló con fuegos artificiales y drones durante el Día de la Bastilla
La capital francesa celebró su fiesta nacional con una jornada que combinó historia, tradición, homenajes y un multitudinario cierre que reunió a miles de personas.
Cada 14 de julio, Francia celebra su fiesta nacional para recordar la toma de la Bastilla en 1789, un episodio considerado clave en el inicio de la Revolución Francesa y en el fin del poder absoluto de la monarquía. La fecha también conmemora la Fiesta de la Federación de 1790, una celebración que simbolizó la unidad nacional durante los primeros años del proceso revolucionario.
Historia y las tradiciones
Las celebraciones del Día de la Bastilla reúnen cada año a miles de personas en París. Entre los actos más destacados figura el tradicional desfile militar sobre la avenida de los Campos Elíseos, acompañado por sobrevuelos de la Fuerza Aérea Francesa y ceremonias oficiales.
La programación suele concluir con un concierto al pie de la Torre Eiffel y un gran espectáculo pirotécnico en el Campo de Marte, uno de los momentos más esperados tanto por residentes como por turistas.
Además, la ciudad mantiene la tradición de los Bals des Pompiers, conocidos como Bailes de los Bomberos. Estas celebraciones populares se desarrollan en distintos cuarteles de la capital y forman parte de las actividades festivas que acompañan la fecha.
Un cambio excepcional
La conmemoración de 2026 presentó una modificación excepcional en su calendario. Con motivo del décimo aniversario del atentado ocurrido en Niza, las principales celebraciones festivas fueron adelantadas al 13 de julio.
La decisión fue anunciada por el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, de acuerdo con el presidente Emmanuel Macron, con el objetivo de reservar el 14 de julio para los actos de reflexión y homenaje dedicados a las víctimas.
Como consecuencia, el tradicional concierto junto a la Torre Eiffel, el espectáculo de fuegos artificiales y gran parte de los Bailes de los Bomberos también se realizaron el 13 de julio.
El espectáculo junto a la Torre Eiffel
Pese al cambio de fecha, el cierre de las celebraciones conservó uno de sus momentos más emblemáticos. El espectáculo de fuegos artificiales comenzó a las 23:00 horas en el Campo de Marte y se extendió durante aproximadamente 30 minutos.
Miles de personas se reunieron frente a la Torre Eiffel para presenciar un despliegue de luces, color y drones que volvió a convertir el cielo parisino en el centro de todas las miradas.
La combinación de tecnología, música y pirotecnia reafirmó una tradición que cada año atrae a visitantes de todo el mundo y que, en esta edición, estuvo marcada por un sentido homenaje a las víctimas del atentado de Niza.