Una organización dedicada al tráfico de personas, armas y drogas entre Argentina y Chile fue desbaratada tras una serie de procedimientos realizados en la provincia de Mendoza. La investigación permitió detener a la presunta líder de la banda, una mujer que coordinaba las maniobras desde un inmueble ubicado cerca de la Terminal de Ómnibus mendocina.
Cayó una banda que traficaba personas y armas entre Mendoza y Chile
La investigación permitió capturar a la presunta cabecilla de la estructura criminal, mientras que en los allanamientos se secuestraron drogas, municiones, dinero en distintas monedas, vehículos y equipos tecnológicos utilizados en las maniobras ilegales.
De acuerdo con la investigación, la organización se especializaba en el traslado ilegal de personas que intentaban evadir a la Justicia. Para concretar las maniobras, contaban con una estructura logística que incluía refugios clandestinos, tráfico de armamento y producción de estupefacientes.
Los operativos fueron realizados por la Policía, que avanzó con allanamientos en distintos puntos vinculados a la banda.
Hallaron marihuana
Durante uno de los procedimientos en la vivienda de la acusada, los efectivos encontraron una plantación de cannabis montada bajo la modalidad “indoor”. El espacio contaba con una sala de secado, dos invernaderos equipados con riego automatizado y tecnología climática para optimizar el cultivo.
En el lugar se secuestraron cerca de 10 kilos de marihuana, 67 plantas de cannabis y 391 semillas.
Armas, dinero y celulares
Además de la droga, la Policía incautó 25 municiones calibre 9 milímetros, inhibidores de señal, dos vehículos y una importante suma de dinero en distintas monedas.
Según detallaron fuentes del caso, también fueron decomisados 750 mil pesos argentinos, 220 dólares y 451 mil pesos chilenos, junto con 13 teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa.