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Tragedia en Marruecos

Al menos cuatro muertos y seis heridos tras derrumbarse un edificio en Fez

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada en un inmueble ubicado en el barrio de Al Yarandi. La Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas.

Los equipos de rescates buscan sobrevivientes tras el derrumbe de un edificio en FezLos equipos de rescates buscan sobrevivientes tras el derrumbe de un edificio en Fez
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Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas este jueves tras el derrumbe de un edificio residencial en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos, según informaron las autoridades locales en un comunicado.

El balance de víctimas es en base al primer informe, ya que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para buscar a posibles personas atrapadas bajo los escombros.

El edificio, compuesto por una planta baja y cuatro pisos, se desplomó durante la madrugada en el barrio de Al Yarandi, situado en el distrito de Jnan el Ouarad.

Tareas de rescate

Tras recibir el aviso, autoridades locales, fuerzas de seguridad y equipos de Protección Civil se desplazaron hasta el lugar para iniciar las tareas de rescate. También acordonaron la zona y ordenaron el desalojo preventivo de los vecinos de las viviendas colindantes.

Trabajos de rescate tras el derrumbe de un edificio en PezTrabajos de rescate tras el derrumbe de un edificio en Fez

Las personas heridas, con lesiones de diversa consideración, fueron trasladadas al Hospital Universitario de Fez para recibir atención médica.

Investigan las causas

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades competentes abrieron una investigación bajo supervisión de la Fiscalía para esclarecer las circunstancias del derrumbe y determinar sus causas.

La ciudad de Fez ha registrado en los últimos años varios episodios similares, especialmente en edificios ubicados en barrios populares.

Investigan las causas del derrumbe de un edificio en PezInvestigan las causas del derrumbe de un edificio en Fez

El pasado diciembre, 21 personas murieron tras el colapso de dos inmuebles residenciales en el barrio de Al Massira, un suceso que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

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