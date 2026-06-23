Encuentro histórico

La Unión Europea recibirá por primera vez a representantes talibanes en Bruselas

Una delegación del gobierno talibán de Afganistán llegó a Bruselas para participar en reuniones con funcionarios de la Unión Europea, en lo que podría convertirse en el primer encuentro oficial de este tipo celebrado en territorio comunitario desde que los talibanes retomaron el poder en Kabul en 2021. La agenda incluye temas vinculados a la situación de los refugiados afganos, las deportaciones y la cooperación en materia migratoria.