La relación entre la Unión Europea y Afganistán podría abrir un nuevo capítulo con la llegada a Bruselas de una delegación del gobierno talibán para mantener reuniones con representantes comunitarios.
La Unión Europea recibirá por primera vez a representantes talibanes en Bruselas
Una delegación del gobierno talibán de Afganistán llegó a Bruselas para participar en reuniones con funcionarios de la Unión Europea, en lo que podría convertirse en el primer encuentro oficial de este tipo celebrado en territorio comunitario desde que los talibanes retomaron el poder en Kabul en 2021. La agenda incluye temas vinculados a la situación de los refugiados afganos, las deportaciones y la cooperación en materia migratoria.
El encuentro, que aún espera una confirmación oficial por parte de las instituciones europeas, representa un hecho inédito desde que los talibanes recuperaron el control del país asiático en agosto de 2021.
La visita se produce en un contexto marcado por la creciente preocupación europea en torno a los flujos migratorios, la situación de los refugiados afganos y la necesidad de establecer canales de comunicación para abordar cuestiones de seguridad y cooperación internacional.
Un encuentro sin precedentes desde el regreso talibán al poder
De acuerdo con fuentes afganas, la delegación partió este martes hacia la capital belga y está encabezada por Abdul Qahar Balkhi, portavoz y director de Relaciones Públicas del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno talibán.
La comitiva también incluye funcionarios de distintos organismos estatales afganos que participarán en una serie de reuniones técnicas con representantes europeos.
Si bien funcionarios de la Unión Europea y representantes talibanes ya mantuvieron contactos en terceros países desde 2021, esta sería la primera ocasión en que una delegación del gobierno afgano es recibida formalmente en territorio de la Unión Europea.
El encuentro refleja la necesidad de abordar cuestiones prácticas relacionadas con Afganistán, pese a que la mayoría de los países occidentales continúan sin reconocer oficialmente al gobierno talibán.
Migración, deportaciones y refugiados en la agenda
Uno de los temas centrales de las conversaciones será la situación de los ciudadanos afganos que residen en Europa y los mecanismos para gestionar posibles retornos al país asiático.
Según trascendió, las discusiones incluirán cuestiones relacionadas con refugiados, migración irregular y procedimientos de deportación de personas que no cumplen los requisitos para permanecer legalmente en territorio comunitario.
La reunión se enmarca en una iniciativa anunciada por la Comisión Europea durante mayo, cuando se informó sobre la organización de encuentros técnicos destinados a analizar alternativas para la repatriación de ciudadanos afganos considerados una amenaza para la seguridad o cuya permanencia no se encuentra justificada desde el punto de vista legal.
En los últimos años, varios países europeos han endurecido sus políticas migratorias y buscan establecer mecanismos que permitan gestionar de manera más efectiva los procesos de retorno.
Una relación marcada por la cautela diplomática
Desde la llegada de los talibanes al poder, la relación con Occidente ha estado marcada por la tensión y la prudencia diplomática. Las preocupaciones vinculadas a los derechos humanos, especialmente la situación de las mujeres y las niñas afganas, han limitado el reconocimiento internacional del actual gobierno de Kabul.
Sin embargo, la necesidad de abordar cuestiones humanitarias, migratorias y de seguridad ha llevado a mantener contactos periódicos entre ambas partes.
Hasta el momento, las autoridades talibanes no difundieron detalles sobre los objetivos concretos de la visita ni sobre los resultados que esperan alcanzar durante las reuniones en Bruselas.
Para la Unión Europea, el desafío consiste en encontrar mecanismos de cooperación que permitan gestionar problemáticas comunes sin que ello implique necesariamente un reconocimiento político formal del régimen afgano.
La evolución de estas conversaciones será seguida con atención tanto por los gobiernos europeos como por organismos internacionales, en un contexto donde Afganistán continúa enfrentando importantes desafíos económicos, sociales y humanitarios cinco años después del regreso de los talibanes al poder.