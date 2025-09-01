Fuertes polémicas

¿Tergiversa la historia el gobierno de Donald Trump?

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, generó controversia días atrás al afirmar que "la Segunda Guerra Mundial terminó mediante negociaciones". En la presente nota, se verifican las distorsiones de la actual administración de la Casa Blanca, desde el caso del "Unabomber" hasta el tema de los aranceles, la invasión a Irak y la censura en los museos.