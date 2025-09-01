¿Tergiversa la historia el gobierno de Donald Trump?

Por Sarah Steffen (*)
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, generó controversia días atrás al afirmar que "la Segunda Guerra Mundial terminó mediante negociaciones". En la presente nota, se verifican las distorsiones de la actual administración de la Casa Blanca, desde el caso del "Unabomber" hasta el tema de los aranceles, la invasión a Irak y la censura en los museos.
Por Sarah Steffen (*)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se ha enfrentado a una burla generalizada en las redes sociales después de afirmar, en una entrevista televisada, que la Segunda Guerra Mundial terminó mediante negociaciones, mientras defendía el enfoque diplomático del presidente Donald Trump en la guerra de Rusia contra Ucrania.
"La Segunda Guerra Mundial terminó con la rendición incondicional de Alemania y Japón, no con una negociación", publicó en X una cuenta llamada "Republicanos contra Trump", compartiendo un fragmento de la entrevista a Vance.
El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi se rindió incondicionalmente tras el suicidio del dictador Adolfo Hitler. Japón, aliado de la Alemania nazi, se rindió más tarde, en agosto, tras los bombardeos atómicos estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki. Esto marca otro error de la administración Trump sobre la historia.
El presidente Trump ha tergiversado repetidamente los hechos históricos para adaptarlos a su narrativa. Ha presionado a los museos para que se alineen con su visión del mundo, criticándolos por presentar la historia estadounidense, en particular la esclavitud, de forma negativa. Se han examinado algunas de las afirmaciones históricas más controvertidas de Trump.
Ted Kaczynski, uno de los terroristas estadounidenses más infames, conocido como "Unabomber", mató a tres personas e hirió a otras 23 al lanzar artefactos explosivos, dirigidos principalmente contra científicos. Admitió haber lanzado dieciséis bombas a lo largo de casi dos décadas. En julio de 2025, Trump afirmó en un evento en Pittsburgh, Pensilvania, que su difunto tío John, exprofesor del MIT, había sido profesor de Kaczynski.
Sin embargo, Kaczynski asistió a Harvard y posteriormente a la Universidad de Michigan. El tío de Trump falleció en 1985, mientras que Kaczynski no fue arrestado hasta 1996. La historia ha sido desmentida por varios medios de comunicación.
Por otra parte, en una reunión de Gabinete en julio, Trump dijo que la Gran Depresión "nunca habría ocurrido" si Estados Unidos hubiera mantenido los aranceles, e hizo una afirmación incorrecta sobre que los aranceles se restablecieron "después de la Depresión". En realidad, la Gran Depresión comenzó en 1929 y duró aproximadamente una década.
La Ley Arancelaria Smoot-Hawley, de 1930, destinada a proteger a las empresas estadounidenses, aumentó los aranceles de importación y desencadenó la imposición de aranceles de represalia por parte de más de veinte países, agravando la crisis económica mundial, después de que el Arancel Fordney-McCumber de 1922 ya había gravado las importaciones.
En vísperas del 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos, la administración ha puesto bajo revisión ocho museos, entre ellos el Museo Nacional de Historia Estadounidense y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Se les ha solicitado que presenten planes para exposiciones, materiales educativos y contenido digital. Se revisarán más museos en una segunda fase, dijo la Casa Blanca en una carta al Smithsonian.
La semana pasada, la Casa Blanca publicó un artículo titulado "President Trump is right about the Smithsonian" (El presidente Trump tiene razón sobre el Smithsonian), criticando las exposiciones que se centran en la raza, la esclavitud, la sexualidad y la inmigración.
Como respuesta a ello, más de 150 organizaciones culturales y más de 300 personas firmaron una declaración pública afirmando su compromiso con la libertad artística y la resistencia a la presión política. Y en protestas públicas se exhibían pancartas con la leyenda: "¡Saca tus asquerosas manos de mi Smithsonian".
Donald Trump lleva mucho tiempo afirmando que se opuso a la invasión de Irak de 2003. "Me oponía firmemente a Irak. Lo dije alto y claro", declaró en junio de 2025 desde la pista junto al Air Force One. "Y de hecho dije: No entren, no entren, no entren", repitió una y otra vez. Sin embargo, CNN y Buzzfeed informaron en 2016 que Trump expresó su apoyo a la invasión durante una aparición en 2002 en The Howard Stern Show.
El propio Trump dijo en un debate presidencial con Anderson Cooper, de la CNN, que "podría haber dicho eso", y matizó: "Cuando comenzó la guerra, yo estaba en contra de la guerra". El Washington Post también realizó una verificación de datos ya en 2016, e incluso compiló una cronología de los comentarios de Trump antes de la invasión de Irak en 2003, mostrando inconsistencias en sus declaraciones.
(*) Nota original de la Agencia Deutsche Welle, adaptada para su publicación en El Litoral
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.