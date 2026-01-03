Video: venezolanos por el mundo festejan la captura de Nicolás Maduro

La noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos desató celebraciones de emigrantes venezolanos en distintos puntos de España, con epicentro en la ciudad de Madrid. Mientras tanto, dentro de Venezuela el oficialismo expresó su rechazo a la acción estadounidense y reclamó la restitución del líder chavista.
Asimismo, en Miami, ciudad que concentra a una de las comunidades venezolanas más numerosas fuera del país, se registraron concentraciones espontáneas en espacios públicos tras conocerse la noticia.
Con banderas y gestos de celebración, los asistentes expresaron alivio y expectativa ante el nuevo escenario, en una jornada atravesada por la emoción y la atención puesta en los próximos pasos de la situación en Venezuela.
Madrid,centrode losfestejos
España es uno de los principales destinos de la diáspora venezolana. Con más de medio millón de residentes de origen venezolano, el país se convirtió en un escenario clave para las manifestaciones de apoyo y celebración tras conocerse la detención. En la Puerta del Sol, desde el mediodía, decenas de personas se congregaron para expresar alivio y expectativa ante el nuevo escenario político.
Banderas, pancartas y cánticos marcaron la jornada en el corazón de la capital española. La plaza se llenó de símbolos nacionales, bailes y consignas vinculadas a la idea de una Venezuela libre, en un clima atravesado por la emoción y la esperanza. Entre los presentes también hubo gestos que reflejaron el impacto personal del acontecimiento, especialmente en familias separadas por la migración.
Festejos en la Puerta del Sol con banderas y cánticos. Crédito: REUTERS.
Concentracionesfrente alConsulado
Las celebraciones se replicaron frente al Consulado de Venezuela en Madrid, donde emigrantes venezolanos se reunieron desde las primeras horas de la mañana. Allí, el ambiente combinó entusiasmo con prudencia, a la espera de definiciones sobre el futuro político del país. Muchos manifestantes expresaron la posibilidad de regresar a Venezuela si se consolida un cambio de escenario.
Celebración colectiva en Madrid tras conocerse la noticia. Crédito: REUTERS.
En distintos puntos de la capital española, miles de venezolanos participaron de los festejos, impulsados por la sensación de estar ante un momento decisivo. Desde organizaciones de la comunidad venezolana en España, el clima general osciló entre la alegría por la noticia y la incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación en los próximos días.
Venezolanos reunidos en el centro de Madrid durante la jornada de celebración. Crédito: REUTERS.
Aunque los festejos se concentraron con fuerza en territorio español, también se registraron manifestaciones similares en otras ciudades del mundo con fuerte presencia venezolana. Sin embargo, en España la magnitud de la diáspora y la carga simbólica de las concentraciones convirtieron a Madrid en uno de los principales escenarios de celebración.