Naciones Unidas

“Liberen a Maduro”: el pedido de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

En la apertura de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el canciller Yván Gil reclamó a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez advirtió sobre intentos de “descarrilar” la amnistía.