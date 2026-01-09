#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Australia

Es viral: una mamá canguro perdió a su cría en plena carrera y una joven la rescató

El video muestra el instante exacto en que el bebé queda atrás, el susto se dispara y una intervención rápida permite ponerla a salvo.

Final feliz: una joven cuidó a una cría de canguro que cayó de la bolsa de su madre.Final feliz: una joven cuidó a una cría de canguro que cayó de la bolsa de su madre.
Seguinos en
Por: 

Un video que circula en redes captó una escena tan breve como impactante: una mamá canguro corría a toda velocidad cuando, de un momento a otro, su cría se desprendió y quedó atrás. El episodio generó tensión inmediata por el riesgo de que el animalito quedara expuesto, desorientado o lastimado.

En las imágenes se ve cómo el pequeño queda en el suelo mientras la madre sigue avanzando unos metros, sin advertir al instante lo que había ocurrido. La situación se vuelve dramática por la velocidad de la carrera y por lo rápido que puede perderse el rastro en un terreno abierto.

La secuencia cambia en segundos: una persona interviene y toma a la cría con cuidado. El rescate, rápido y preciso, evitó que el animal quedara solo y vulnerado en plena zona de paso.

El final —con la cría de vuelta a salvo— disparó una ola de reacciones: desde alivio y emoción hasta mensajes que remarcaron la importancia de actuar con cautela cuando se trata de fauna silvestre, evitando asustarla o manipularla sin necesidad.

Seguinos en
#TEMAS:
Videos
Es viral
Australia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro