Es viral: una mamá canguro perdió a su cría en plena carrera y una joven la rescató

Un video que circula en redes captó una escena tan breve como impactante: una mamá canguro corría a toda velocidad cuando, de un momento a otro, su cría se desprendió y quedó atrás. El episodio generó tensión inmediata por el riesgo de que el animalito quedara expuesto, desorientado o lastimado.
En las imágenes se ve cómo el pequeño queda en el suelo mientras la madre sigue avanzando unos metros, sin advertir al instante lo que había ocurrido. La situación se vuelve dramática por la velocidad de la carrera y por lo rápido que puede perderse el rastro en un terreno abierto.
La secuencia cambia en segundos: una persona interviene y toma a la cría con cuidado. El rescate, rápido y preciso, evitó que el animal quedara solo y vulnerado en plena zona de paso.
El final —con la cría de vuelta a salvo— disparó una ola de reacciones: desde alivio y emoción hasta mensajes que remarcaron la importancia de actuar con cautela cuando se trata de fauna silvestre, evitando asustarla o manipularla sin necesidad.