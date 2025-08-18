Pánico en Times Square: desalojaron el lugar por un paquete sospechoso

La ciudad de Nueva York vivió horas de tensión este lunes cuando la policía ordenó el desalojo de Times Square debido a una investigación en curso por una supuesta amenaza de bomba. El operativo comenzó cerca del mediodía y generó un fuerte despliegue de seguridad en una de las zonas más transitadas del mundo.
Los agentes actuaron rápidamente tras recibir una alerta sobre un objeto sospechoso detectado en las inmediaciones de la plaza central. En cuestión de minutos, cientos de turistas y transeúntes fueron evacuados hacia calles aledañas mientras los equipos especializados analizaban la situación.
El procedimiento incluyó la intervención del escuadrón antibombas de la policía neoyorquina y la presencia de vehículos de emergencia. También se desplegaron agentes de tránsito para desviar el intenso flujo vehicular habitual en la zona.
Uno de los lugares más visitados de Nueva York. Reuters
Una de las zonas más concurridas del mundo
Times Square, conocida como “la esquina del mundo”, recibe diariamente a más de 300 mil personas. La evacuación inmediata provocó escenas de sorpresa y nerviosismo entre los visitantes, muchos de los cuales compartieron imágenes y videos del operativo en redes sociales.
Fuentes oficiales indicaron que el cierre de la zona se extendió durante varias horas. Los locales comerciales, teatros de Broadway y restaurantes debieron suspender su actividad de manera temporal, generando un fuerte impacto en pleno corazón turístico de Manhattan.
Los investigadores precisaron que la alerta se originó tras la detección de un paquete abandonado. Aunque aún no se confirmó la peligrosidad del mismo, las autoridades decidieron actuar bajo protocolos de máxima seguridad para evitar cualquier riesgo.
Policías de Manhattan atendieron rápidamente ante la situación. Reuters.
Investigación en curso
El comisionado de la policía de Nueva York, en declaraciones breves a la prensa, aseguró que “se actuó siguiendo los protocolos internacionales para proteger a la población” y pidió tranquilidad a los ciudadanos. También remarcó que no se registraron heridos ni daños durante el procedimiento.
Si bien no se difundieron más detalles, se espera que las próximas horas sean claves para conocer el origen del paquete sospechoso y determinar si la amenaza tuvo intencionalidad delictiva o se trató de una falsa alarma.
Los equipos de inteligencia trabajan en colaboración con agencias federales para evaluar posibles conexiones con grupos extremistas. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron vínculos ni motivos concretos detrás de la alerta.
Visitantes se replegaron a ver qué ocurría. Reuters.
El hecho revive la memoria de anteriores evacuaciones en puntos emblemáticos de Nueva York, una ciudad que mantiene estrictas medidas de prevención tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Cada vez que surge una amenaza, las autoridades priorizan la reacción inmediata para evitar riesgos mayores.
La normalidad en Times Square comenzó a restablecerse lentamente en horas de la tarde, con la reapertura gradual de calles y comercios. Turistas y residentes pudieron regresar al área, aunque con un fuerte operativo de vigilancia aún en pie.
