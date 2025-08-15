Explosión e incendio generaron pánico en pleno Upper East Side de Nueva York

Este viernes por la mañana, una potente explosión seguida de un incendio en la azotea de un edificio residencial de siete pisos alteró la rutina del exclusivo barrio Upper East Side, en Nueva York.
Una fuerte detonación en la azotea de un edificio residencial causó una nube de humo negro visible en gran parte de Manhattan. Tres bomberos resultaron heridos y se investigan las causas del siniestro.
La densa columna de humo negro que se elevó desde el edificio ubicado en East 95th Street, entre las avenidas Primera y Segunda, fue visible desde varios puntos de la ciudad, generando alarma entre vecinos y transeúntes.
El incendio fue reportado poco después de las 10:00 (hora local) y rápidamente escaló a una alarma de nivel tres, lo que implicó la movilización de más de 170 bomberos y personal de emergencias. El fuego se concentró en el espacio superior del edificio, afectando el “cockloft”, una estructura ubicada entre el último piso habitable y el techo, donde se hallaban tres penthouses.
El despliegue incluyó unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), equipos médicos de emergencia (EMS) y agentes de seguridad pública, quienes acordonaron la zona para facilitar las tareas de control del fuego.
Como saldo preliminar, se informó que tres bomberos sufrieron heridas de diversa consideración mientras combatían las llamas, además del superintendente del edificio, quien también resultó lesionado de manera leve. Todos fueron atendidos en el lugar y trasladados para su evaluación médica.
Las autoridades solicitaron a los residentes de la zona mantener cerradas las ventanas debido a la presencia de humo tóxico, al tiempo que recomendaron evitar la circulación en el área afectada. Se registraron cortes de tránsito sobre varias calles adyacentes.
El edificio siniestrado se encuentra en una de las zonas más tradicionales y cotizadas de Manhattan, conocida por sus residencias de lujo, escuelas privadas y cercanía a Central Park. La tranquilidad habitual del vecindario contrasta con el caos vivido esta mañana, cuando vecinos salieron a la calle conmocionados por el estruendo de la explosión y la intensa humareda.
Muchos de ellos, vestidos aún con ropa de entrecasa, captaron imágenes con sus teléfonos y se refugiaron en comercios cercanos mientras avanzaban los operativos
Aunque aún no se confirmó oficialmente la causa del siniestro, algunas versiones preliminares apuntan a una posible acumulación de gas en el sótano del edificio como detonante de la explosión. Sin embargo, peritos especializados continúan trabajando en el lugar para determinar con precisión el origen del incidente.
Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el fuego fue contenido sin que se propagara a estructuras vecinas, evitando así una tragedia mayor en una de las zonas más pobladas de Manhattan.
La Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad activó los protocolos de seguridad y reiteró la importancia de realizar inspecciones periódicas en instalaciones residenciales. En tanto, el FDNY continúa evaluando los daños estructurales y recopilando datos para el informe final del caso.
