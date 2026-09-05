Un incendio de grandes proporciones afectó durante la madrugada de este sábado una tienda de neumáticos ubicada en el barrio Rebouças, en Curitiba, Brasil. El fuego se inició alrededor de la medianoche y rápidamente alcanzó un depósito donde había una gran cantidad de neumáticos.
Impactante video de un incendio que destruyó un comercio de neumáticos en Brasil
El siniestro de grandes proporciones se desató durante la madrugada de este sábado en el barrio Rebouças. El fuego arrasó un depósito y también dañó una iglesia vecina.
La magnitud de las llamas generó varias explosiones que pudieron ser escuchadas y vistas desde distintos sectores del barrio. La situación obligó a desplegar un importante operativo para evitar que el fuego se propagara hacia otras construcciones de la zona.
El establecimiento se encuentra en las inmediaciones de las calles Engenheiro Rebouças y Rockefeller. Tras recibir el aviso, el Cuerpo de Bomberos de Paraná envió alrededor de ocho vehículos para combatir las llamas.
Un depósito completamente destruido
Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un incendio de gran intensidad concentrado principalmente en el sector utilizado como depósito. La presencia de neumáticos y otros materiales combustibles favoreció la propagación del fuego.
Las calles cercanas fueron aisladas mientras los equipos trabajaban para controlar el incendio. El operativo se extendió durante la madrugada y generó preocupación entre los vecinos debido a las dimensiones que alcanzaron las llamas.
A pesar de la violencia del incendio, no se registraron personas heridas. Según la información difundida por medios locales, el comercio se encontraba vacío cuando comenzó el fuego.
El inmueble donde funcionaba la tienda quedó completamente destruido como consecuencia del siniestro. Las imágenes difundidas desde el lugar muestran una estructura severamente afectada y una importante columna de humo durante el desarrollo del operativo.
El fuego también alcanzó una iglesia
Las llamas no quedaron limitadas al establecimiento de neumáticos. El calor y el avance del fuego también provocaron daños en parte del techo de una iglesia ubicada junto al comercio.
Bomberos trabajaron para controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otras construcciones. La intervención permitió contener la situación sin que se informaran víctimas entre los vecinos o integrantes de los equipos de emergencia.
Por el momento, no se determinaron las causas que provocaron el incendio. Las circunstancias que dieron origen al fuego serán investigadas por las autoridades correspondientes.
El episodio ocurrió en las primeras horas de este sábado y generó un amplio despliegue de emergencia en el barrio Rebouças, una zona ubicada en el área central de Curitiba.
La investigación deberá establecer cómo comenzó el fuego y por qué se produjo su rápida propagación dentro del depósito. Mientras tanto, el lugar permanece afectado por los daños ocasionados por el incendio y las tareas realizadas para controlar las llamas.