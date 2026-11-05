Las precipitaciones registradas este jueves 5 de noviembre provocaron anegamientos en distintos puntos de Perú. En Lima, varias furgonetas quedaron atrapadas en un paso bajo nivel inundado, mientras que en Tumbes anticipan que las lluvias continuarán durante las próximas horas.
Inundaciones en Lima y alertas en varias regiones por un temporal
Vehículos atrapados y pasos bajo nivel colapsados marcaron una jornada crítica en la capital peruana, con marcas pluviales históricas y alerta extendida hacia el norte. Cuadrillas municipales trabajaron para drenar arterias anegadas en Lima, en tanto los organismos de emergencia monitorean el avance del fenómeno de El Niño.
Uno de los episodios más complicados se registró en Villa El Salvador, donde las precipitaciones dejaron completamente inundado el bypass ubicado en el cruce de las avenidas 26 de Noviembre y Pachacútec.
El agua quedó acumulada desde la madrugada y dos furgonetas que intentaron atravesar el paso a desnivel terminaron varadas. En ambos casos, el agua ingresó a los motores y provocó que los vehículos dejaran de funcionar.
El primer incidente ocurrió poco antes de las 11, cuando una de las unidades quedó detenida en medio del paso bajo nivel. Poco después, otra furgoneta intentó cruzar por el carril contrario y también quedó atrapada en el sector más profundo.
Los conductores permanecieron más de una hora dentro de sus vehículos, mientras aguardaban la llegada de una grúa. Finalmente, personal de Sedapal y de la municipalidad trabajó con camiones cisterna y motobombas para retirar el agua. Las tareas demandaron más de cuatro horas y permitieron liberar el tránsito.
Las complicaciones también alcanzaron otros sectores de Lima Sur. Villa María del Triunfo registró anegamientos, mientras que en Villa El Salvador hubo inconvenientes frente al Hospital de Emergencias y un establecimiento educativo terminó inundado. Además, se reportaron problemas de circulación en la Panamericana Sur.
Qué pronóstico hay para Lima y cuándo volverían las lluvias
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones podrían continuar durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes, con mayor intensidad en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
La jefa encargada del organismo, Grinia Ávalos, señaló que las lluvias previstas forman parte de un escenario de precipitaciones que afecta a distintos sectores de la costa peruana.
En Villa María del Triunfo, la estación meteorológica registró 11,7 milímetros de lluvia entre las 7 del miércoles 4 y las 7 del jueves 5 de noviembre. Según el Senamhi, se trata de uno de los acumulados históricos más elevados registrados en Lima Metropolitana.
A su vez, el organismo informó que la estación meteorológica de ese distrito acumuló 20,8 milímetros entre el 1 y el 5 de noviembre, mientras que el registro anual llegó a 119,8 milímetros, el valor más alto desde que existen mediciones en ese punto.
Tumbes y Piura, las regiones más comprometidas por las lluvias
En el norte del país, la situación también genera preocupación. El Senamhi anticipó que Tumbes y Piura tendrán precipitaciones de intensidad fuerte a extrema, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.
En Tumbes, las lluvias podrían alcanzar los 100 milímetros por día. El organismo meteorológico advirtió que los registros de los primeros cinco días de noviembre llegaron a valores de hasta 100 veces superiores a los habituales para ese período del año, incluso por encima de los observados durante anteriores episodios del fenómeno El Niño.
El especialista del Senamhi Nelson Quispe explicó que las precipitaciones se intensificarán durante la noche. La actividad de las nubes comenzaría a incrementarse desde las 20, aumentaría hacia la medianoche y alcanzaría su punto máximo entre la 1 y las 3 de la madrugada.
El pronóstico contempla dos noches consecutivas de lluvias intensas. Además, las precipitaciones podrían provocar la activación de quebradas y generar nuevas complicaciones para las poblaciones cercanas.
El fenómeno está relacionado con el aumento de la temperatura del océano Pacífico. En el golfo de Guayaquil, las mediciones del agua alcanzan entre 29 y 29,5 grados, por encima del umbral de evaporación señalado por los especialistas, que se ubica entre 26 y 26,5 grados.
Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dispuso el envío de dos equipos de intervención rápida a Tumbes para colaborar con la atención de las emergencias.
Alerta por activación de quebradas en cuatro regiones
El escenario de lluvias también mantiene bajo vigilancia a distintas provincias del norte peruano.
De acuerdo con el aviso N.º 208-2026 del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-Indeci), se prevé la activación de quebradas, con nivel de alerta rojo, en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón, en Piura; y en Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.
El pronóstico también contempla precipitaciones de moderadas a extremas en la sierra norte, mientras que en sectores de la sierra central y sur se esperan lluvias de intensidad moderada, con posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento.
En zonas de la sierra ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar también podría registrarse granizo. Para la selva alta del centro y sur del país se anticipan lluvias y chaparrones, principalmente durante las tardes, noches y madrugadas.
El fenómeno El Niño mantiene en alerta a Perú
Las precipitaciones se producen en un contexto de seguimiento meteorológico por los efectos del fenómeno El Niño durante el período 2026-2027.
Según el Senamhi, el impacto del calentamiento del océano podría alcanzar su punto máximo en febrero, mientras que las temperaturas del mar se mantendrían por encima de los valores promedio hasta marzo o abril.
En paralelo, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que 609.586 personas viven en zonas de riesgo muy alto de inundación en Lima Metropolitana y el Callao.
El organismo incluyó esta estimación en un estudio sobre los escenarios de riesgo asociados a las lluvias intensas y al fenómeno El Niño.