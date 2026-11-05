Fuertes lluvias en Perú

Inundaciones en Lima y alertas en varias regiones por un temporal

Vehículos atrapados y pasos bajo nivel colapsados marcaron una jornada crítica en la capital peruana, con marcas pluviales históricas y alerta extendida hacia el norte. Cuadrillas municipales trabajaron para drenar arterias anegadas en Lima, en tanto los organismos de emergencia monitorean el avance del fenómeno de El Niño.