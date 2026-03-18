Tensión en Brasil

Río de Janeiro: al menos ocho muertos, incendios en las calles y clases suspendidas tras la muerte de un jefe narco

Se trató de la operación del Bope en el Morro dos Prazeres. Entre las víctimas fatales se encuentran un jefe narco y un vecino tomado como rehén. La reacción de las bandas incluyó colectivos incendiados, barricadas, caos vial y suspensión de clases en distintos puntos de la ciudad.