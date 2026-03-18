Brasil: más de cien personas se intoxicaron en una pizzería y una mujer murió
El caso ocurrió en Pombal, en el estado de Paraíba, y desató una investigación sanitaria y policial. El local fue clausurado luego de una inspección en la que se detectaron fallas graves de higiene, alimentos mal conservados e insectos.
Comieron en una pizzería y terminaron intoxicados.
Una grave intoxicación alimentaria sacudió a la ciudad brasileña de Pombal, en el Sertão de Paraíba, donde más de cien personas debieron recibir atención médica tras haber comido en una misma pizzería. El episodio tuvo su desenlace más dramático con la muerte de una mujer de 44 años, identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva.
Según la reconstrucción difundida por medios brasileños, la víctima había cenado el domingo por la noche en la pizzería La Favoritta junto a su novio. Ambos comenzaron a sentirse mal poco después de regresar a su casa y acudieron al Hospital Regional de Pombal, donde inicialmente fueron atendidos y dados de alta.
Clausuraron una pizzería en Brasil tras una intoxicación masiva.
Sin embargo, el cuadro de la mujer empeoró con rapidez. El lunes volvió al centro de salud con síntomas severos, entre ellos diarrea, vómitos y dolor abdominal, y permaneció internada hasta que murió en la mañana del martes. Reportes citados por la prensa brasileña señalaron que había sido derivada a terapia intensiva en estado crítico.
El brote alcanzó a al menos un centenar de personas. Según se informó fueron 118 los afectados que buscaron atención médica, mientras que otros reportes locales hablaron de 113 o 114 atenciones, todas vinculadas al consumo de alimentos del mismo establecimiento. En todos los casos, las autoridades coincidieron en que el brote fue masivo y que los pacientes presentaron náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y malestar general.
Las autoridades sanitarias de Paraíba y del municipio avanzaron con la clausura de la pizzería e iniciaron una inspección técnica para determinar el origen de la contaminación. Durante el operativo se retiraron alimentos y otros materiales para ser sometidos a análisis de laboratorio.
La fiscalización detectó un cuadro alarmante dentro del local. Entre las irregularidades reportadas aparecieron presencia de insectos, deficiencias de higiene, temperaturas inadecuadas de conservación, alimentos mal almacenados, equipos oxidados y reutilización de envases ya usados. Además, según los inspectores, el comercio no presentó documentación que acreditara protocolos básicos de higiene y control sanitario.
Mientras se esperan los resultados de los estudios de laboratorio, la investigación sigue abierta para establecer con precisión qué provocó la intoxicación y si hubo responsabilidades penales o administrativas. La defensa del local sostuvo, que el propietario colaboró con las inspecciones y que fue él mismo quien contactó a las autoridades sanitarias.