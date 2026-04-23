Un concierto de música clásica quedó marcado por un accidente inesperado cuando un violín valuado en cerca de un millón de dólares salió despedido y cayó al suelo en medio de la presentación. El episodio ocurrió durante una interpretación de la solista finlandesa Elina Vähälä, mientras tocaba una obra del compositor Max Bruch.
Susto en pleno concierto: un violín de casi un millón de dólares terminó en el piso
El accidente ocurrió mientras la solista finlandesa Elina Vähälä tocaba una obra de Max Bruch junto a una orquesta dirigida por el británico Matthew Halls.
Según trascendió, el incidente se produjo cuando el director de orquesta británico Matthew Halls rozó accidentalmente el instrumento con la mano en uno de sus movimientos al frente del conjunto. El golpe hizo que el violín volara por el aire y terminara estrellándose sobre el escenario, lo que obligó a frenar de inmediato la ejecución.
La escena generó tensión entre los músicos y el público por el altísimo valor del instrumento, aunque la propia Vähälä reaccionó con rapidez, recogió el violín y revisó su estado apenas se produjo la caída. Tras comprobar que podía seguir utilizándolo, la intérprete retomó la presentación.
Lejos de alimentar la polémica, la violinista quitó dramatismo a lo ocurrido y exculpó a Halls por el accidente. Además, Elina Vähälä confirmó que el violín Guadagnini no sufrió daños importantes y que, de manera casi milagrosa, quedó en perfecto estado. Según explicó, el instrumento no presentó grietas ni rasguños, y solo se abrió una costura que ya había sido reparada anteriormente, algo que definió como un arreglo rutinario.
La violinista también contó que alcanzó a poner el pie entre el suelo y el violín para amortiguar el golpe, un gesto que habría sido clave para evitar consecuencias mayores. “Tuvimos muchísima suerte”, resumió al relatar lo ocurrido tras el accidente en plena interpretación.