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Una gigantesca nube de cenizas cubrió el cielo de Filipinas tras la erupción del volcán Mayon

El volcán Mayon, ubicado en la isla de Luzón, registró una erupción de casi seis minutos que lanzó una columna de cenizas de 3.000 metros de altura. Las autoridades elevaron el nivel de alerta a tres y recomendaron evacuar a los residentes dentro de un radio de seis kilómetros ante el riesgo de nuevas erupciones y flujos de lava.