El volcán Mayon, uno de los más activos de Filipinas, entró en erupción este viernes y lanzó una gigantesca columna de cenizas que alcanzó los tres kilómetros de altura sobre su cráter. El fenómeno ocurrió en la provincia de Albay, en la isla de Luzón, y quedó registrado en impactantes videos que comenzaron a circular en las redes sociales.
Una gigantesca nube de cenizas cubrió el cielo de Filipinas tras la erupción del volcán Mayon
El volcán Mayon, ubicado en la isla de Luzón, registró una erupción de casi seis minutos que lanzó una columna de cenizas de 3.000 metros de altura. Las autoridades elevaron el nivel de alerta a tres y recomendaron evacuar a los residentes dentro de un radio de seis kilómetros ante el riesgo de nuevas erupciones y flujos de lava.
Según informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), la erupción comenzó a las 11.53, hora local, y se prolongó durante casi seis minutos.
Durante ese período, una densa nube gris se elevó rápidamente sobre el volcán y fue desplazada por los vientos hacia el oeste-suroeste, generando preocupación en las comunidades cercanas.
Ante la actividad registrada, las autoridades elevaron el nivel de alerta volcánica de dos a tres, lo que indica un aumento en la posibilidad de una erupción peligrosa.
Ordenaron evacuar las zonas cercanas al volcán
El organismo científico recomendó evacuar a todas las personas que permanezcan dentro de la zona de peligro permanente, establecida en un radio de seis kilómetros alrededor del cráter.
La medida fue adoptada por el riesgo de nuevos flujos de lava, desprendimientos de rocas y corrientes piroclásticas, una mezcla de gases, cenizas y materiales volcánicos a temperaturas extremadamente elevadas.
En su comunicado oficial, Phivolcs advirtió que Mayon ingresó en una nueva fase de actividad magmática, con mayores probabilidades de que se produzcan fenómenos peligrosos durante los próximos días o semanas.
Además, señaló que las localidades de Daraga, Guinobatan y Camalig, entre otras comunidades de Albay, podrían verse afectadas por la caída de cenizas.
Las autoridades también recomendaron a los pilotos evitar vuelos próximos a la cima del volcán, debido al peligro que las partículas volcánicas representan para las aeronaves.
Las impresionantes imágenes de la erupción
Los videos difundidos muestran una enorme columna de cenizas elevándose sobre el característico cono del Mayon, mientras una nube oscura se expande por el cielo.
La erupción fue calificada por los especialistas como moderadamente explosiva, aunque sus consecuencias obligaron a reforzar las medidas de prevención en toda la región.
De acuerdo con los primeros reportes, no se habían registrado víctimas ni daños materiales en las localidades cercanas.
Sin embargo, los equipos de vigilancia permanecen atentos ante la posibilidad de nuevos episodios eruptivos y eventuales desplazamientos de materiales volcánicos por las laderas.
Mayon, uno de los volcanes más peligrosos de Filipinas
El volcán Mayon tiene aproximadamente 2.462 metros de altura y se encuentra a unos 330 kilómetros al sudeste de Manila, la capital filipina.
Es conocido por su forma cónica casi perfecta y constituye uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Albay.
A pesar de su belleza natural, también es considerado uno de los volcanes más activos del país, con más de 50 erupciones registradas durante los últimos cuatro siglos.
Una de las más devastadoras ocurrió en 1814, cuando una erupción sepultó parte de una localidad y provocó alrededor de 1.200 muertes.
Filipinas forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica.
Mientras continúa el monitoreo del Mayon, las autoridades insisten en respetar las restricciones de acceso y seguir las recomendaciones oficiales para evitar nuevas tragedias.