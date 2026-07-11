Ola de bombardeos sobre Kiev

Zelenski exige acelerar los acuerdos de defensa antibalística tras un masivo ataque ruso

El presidente Volodimir Zelenski reclamó a sus aliados internacionales que cumplan con los paquetes de ayuda prometidos en la cumbre de la OTAN. El pedido surge luego de una nueva ofensiva de Moscú con 121 drones y doce misiles, de los cuales los proyectiles balísticos no pudieron ser interceptados.