Amazon Web Services identificó el origen de la falla que provocó la caída global

Amazon Web Services (AWS) identificó el origen de la falla que provocó una caída global de múltiples sitios y servicios, según el reporte compilado por medios internacionales. El problema se produjo en el sistema de nombres de dominio (DNS), la capa que traduce nombres web en direcciones IP, y dejó inaccesibles aplicaciones que dependen de la infraestructura en la nube de Amazon.
El fallo no eliminó datos, pero impidió que las aplicaciones localizaran servidores y recursos alojados en AWS. Por ello, servicios esenciales como bases de datos y máquinas virtuales registraron picos de error en las llamadas, lo que complicó la recuperación completa de la operatividad. Amazon corrigió el error en cuestión de horas y divulgó recomendaciones técnicas para acelerar la restauración.
La interrupción alcanzó a una amplia gama de plataformas: redes sociales, mensajería, streaming, videojuegos y servicios de inteligencia artificial, entre otros. La lista de afectados incluyó Amazon, Instagram, Snapchat, Duolingo, Zoom, Roblox, Fortnite, Canva, Airbnb, Steam, ChatGPT y Perplexity, además de funciones de Alexa y Amazon Prime Video, según reportes citados por la prensa internacional.
Impacto técnico y sectores comprometidos
El punto de falla se localizó en el servicio DNS, la pieza esencial que permite a dispositivos y aplicaciones encontrar servidores por su dirección. Al fallar esa capa, las solicitudes de clientes no llegaron a sus destinos aunque los datos permanecieran almacenados en los centros de AWS. Técnicos describieron la situación como una separación temporal entre aplicaciones y sus datos.
Entre los componentes afectados AWS mencionó EC2, su servicio de máquinas virtuales, y DynamoDB, una base de datos muy utilizada por grandes empresas. El malfuncionamiento en esas piezas provocó errores en procesos críticos para comercios electrónicos, sistemas de pagos y operaciones aeroportuarias, lo que expuso la dependencia de múltiples sectores en la nube de un único proveedor.
El alcance fue global y alcanzó a más de 1.000 empresas, según análisis de prensa. La caída generó interrupciones que fueron desde accesos intermitentes hasta bloqueos totales en plataformas con gran tráfico. Usuarios y administradores reportaron oleadas de quejas en redes sociales y foros como Reddit y X mientras los equipos de AWS trabajaban en la recuperación.
Respuesta de AWS y recomendaciones para clientes
Amazon informó que detectó y corrigió el error en pocas horas y que implementó pautas técnicas para acelerar la recuperación. Entre las medidas sugeridas figuró vaciar la caché DNS en servidores y equipos, lo que ayudó a restablecer conexiones más rápidamente para clientes que realizaron esa operación.
La compañía también indicó que investiga las causas exactas del error interno en el DNS y que aplica medidas para reducir el riesgo de recurrencias. La nota de prensa y los comunicados técnicos señalaron picos de error en las llamadas a bases de datos y en el enrutamiento de solicitudes, factores que complicaron la recuperación completa.
Expertos consultados por medios internacionales compararon el episodio con una “amnesia digital temporal”: los datos estaban almacenados pero no hubo forma de localizarlos durante varias horas. Ese diagnóstico subraya la importancia del DNS en la capa básica de internet y por qué una falla allí puede propagarse con rapidez.
“Amazon tenía los datos almacenados de forma segura, pero nadie más pudo encontrarlos durante varias horas, lo que dejó a las aplicaciones temporalmente separadas de sus datos” Mike Chapple, de la Universidad de Notre Dame
