Cómo revisar qué versión de Android tiene tu celular y saber si necesita una actualización

La información puede consultarse directamente desde la aplicación Ajustes o Configuración del teléfono

Las actualizaciones pueden ocupar una cantidad importante de espacio

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