Android recibe actualizaciones que pueden incorporar nuevas funciones, correcciones y mejoras de seguridad. Sin embargo, no todos los teléfonos reciben las mismas versiones ni durante el mismo período. Por eso, antes de asumir que un celular está actualizado o que necesita cambiar de equipo, existe una forma sencilla de comprobar qué versión tiene instalada y cuál es el estado de sus actualizaciones.
Cómo revisar qué versión de Android tiene tu celular y saber si necesita una actualización
En pocos pasos se puede consultar desde el propio teléfono qué versión del sistema operativo está instalada, cuándo recibió el último parche de seguridad y si existe una actualización disponible.
La información puede consultarse directamente desde la aplicación Ajustes o Configuración del teléfono, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Google explica que allí es posible conocer la versión de Android, la fecha o estado de la actualización de seguridad, el estado del sistema de Google Play y el número de compilación.
Además, desde el mismo menú se puede comprobar si existe una nueva actualización de software disponible para ese dispositivo. La ubicación exacta de algunas opciones puede cambiar según la marca y el modelo, por lo que los nombres de los menús no son necesariamente idénticos en todos los celulares.
Cómo saber qué versión de Android tiene el celular
El primer paso consiste en abrir la aplicación Ajustes o Configuración, que es la que permite modificar las principales opciones del teléfono.
Una vez dentro, hay que buscar la sección “Información del teléfono” o “Acerca del teléfono”. En tablets puede aparecer como “Información de la tablet” o una denominación similar.
Luego se debe ingresar en “Versión de Android”. Según la documentación oficial de Android, en ese apartado se puede consultar información relacionada con cuatro elementos principales: la versión de Android instalada, la actualización de seguridad de Android, la actualización del sistema de Google Play y el número de compilación.
Esto permite distinguir entre diferentes tipos de información que muchas veces aparecen mezcladas.
La versión de Android indica qué edición del sistema operativo utiliza el teléfono. La actualización de seguridad de Android, en cambio, permite conocer el estado del parche de seguridad correspondiente. También figura la información relativa a la actualización del sistema de Google Play.
Por eso, comprobar solamente el número de versión de Android no alcanza para conocer todo el estado del software del equipo.
Cómo comprobar si hay una actualización disponible
Una vez identificada la versión instalada, el siguiente paso es verificar si el teléfono tiene una actualización pendiente.
Google indica que, cuando existe una actualización disponible, el usuario puede recibir una notificación en el dispositivo. Si esa notificación fue cerrada o el teléfono no tenía conexión en ese momento, también es posible realizar una búsqueda manual desde Ajustes.
La ruta general indicada por Android es:
Abrir Ajustes o Configuración.
Entrar en Sistema.
Seleccionar Actualizaciones de software o una opción equivalente.
Consultar el estado de la actualización.
Si aparece una actualización disponible, seguir las instrucciones que muestra el teléfono.
En los dispositivos Pixel, Google advierte que la opción puede aparecer con el nombre “Actualizaciones de software”. En otros teléfonos, los nombres y la ubicación pueden variar de acuerdo con el fabricante.
Por eso, si un usuario no encuentra exactamente esas palabras, no significa necesariamente que su equipo no pueda actualizarse. La propia documentación de Android señala que los ajustes pueden variar según el teléfono y recomienda consultar al fabricante cuando sea necesario.
Qué revisar antes de instalar una actualización
Las actualizaciones pueden ocupar una cantidad importante de espacio y demorar durante la descarga y la instalación. Por ese motivo, Google recomienda tomar algunas precauciones antes de comenzar.
La primera es conectar el teléfono a una red Wi-Fi. La segunda consiste en tener el dispositivo cargado al menos al 75% antes de realizar la actualización.
También es conveniente prestar atención a cualquier mensaje que aparezca durante el proceso. Si el teléfono informa que no hay suficiente espacio disponible, será necesario liberar almacenamiento antes de continuar.
Android señala que los dispositivos más antiguos no siempre pueden ejecutar versiones más recientes del sistema operativo. Por lo tanto, que exista una versión nueva de Android no significa automáticamente que pueda instalarse en todos los celulares.
En otras palabras, el dato importante no es solamente cuál es la versión más nueva de Android en general, sino cuál es la versión más reciente disponible específicamente para ese modelo.
Qué hacer si el celular no recibe una nueva versión
Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos teléfonos con Android pueden tener cronogramas de actualización diferentes.
Google explica que los plazos de actualización dependen del dispositivo, el fabricante y el operador de telefonía móvil. En el caso de equipos que no sean Pixel, la compañía recomienda comunicarse con el fabricante o con el operador para obtener información específica sobre el cronograma correspondiente.
Esto significa que tener una versión anterior de Android no permite concluir por sí solo que el teléfono esté funcionando de manera incorrecta. Primero hay que comprobar si existe una actualización disponible para ese modelo.
También puede ocurrir que una actualización haya comenzado a descargarse pero no se haya completado. Según Google, en esos casos el dispositivo puede intentar realizar nuevamente la instalación de manera automática durante los días siguientes y volver a notificar al usuario cuando esté disponible.
Si el problema continúa, la recomendación oficial es consultar la información específica proporcionada por el fabricante del teléfono.
Por qué también importa el parche de seguridad
Al revisar la información del teléfono, conviene mirar algo más que el número de Android.
El menú “Versión de Android” también muestra el estado de la actualización de seguridad de Android. Google indica que, para obtener la última actualización de seguridad disponible para un dispositivo, es necesario tener instalada la versión de Android más reciente que exista para ese equipo.
Esto es importante porque un celular puede seguir funcionando normalmente aunque no tenga instalada la actualización más reciente. Sin embargo, eso no significa que su software esté completamente actualizado.
Por eso, una comprobación rápida debería incluir tres datos: versión de Android, actualización de seguridad de Android y actualización del sistema de Google Play.
Una revisión que se puede hacer en pocos minutos
Para saber si el teléfono está actualizado no hace falta recurrir a aplicaciones externas. La información oficial se encuentra dentro del propio sistema.
El procedimiento básico es Ajustes → Información del teléfono → Versión de Android para consultar la versión y el estado de seguridad. Después, desde Ajustes → Sistema → Actualizaciones de software, se puede comprobar si existe una actualización disponible.
Si hay una actualización pendiente, Google recomienda conectarse a Wi-Fi y contar con al menos un 75% de batería antes de iniciar el proceso. Si no aparece ninguna actualización, puede significar que el teléfono ya tiene instalada la versión más reciente disponible para ese modelo.
En caso de que el equipo sea antiguo y no pueda instalar una versión más nueva, la información oficial de Android señala que no todos los dispositivos pueden ejecutar las versiones más recientes. El cronograma, además, depende del fabricante y del operador.
Así, una revisión periódica desde el menú de configuración permite conocer con precisión qué software tiene instalado el celular y evitar confundir una nueva versión de Android con una actualización que necesariamente esté disponible para todos los equipos.