La calma después de la tormenta de Nvidia podría ser sólo el preludio de una nueva tormenta, gestada posiblemente desde las bases de los propios elementos que condimentaron el reciente escándalo.
Nvidia, el repatriado Jensen Huang, la espía china y el peso de Trump: balance de un mes caótico
Las idas y vueltas del CEO de la empresa de mayor influencia para el mundo tecnológico provocaron una serie de temblores financieros.
El pasado lunes 23 de noviembre, Jensen Huang regresó a su cargo de director ejecutivo de la empresa tecnológica de software especializada en unidades de procesamientos gráficos como si se tratara de la repatriación de un líder revolucionario.
Su salida no escapó a los escándalos. Desde los banales problemas maritales, hasta la sensible eventual manipulación de información a dos puntas entre Estados Unidos y China. Entre medio, su propio peso como histórico y efectivo CEO de la firma y el visto bueno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Cronología del escándalo de Nvidia
29 de octubre
The New York Times publica un informe sobre la relación personal entre Jensen Huang y Alice Huang, ejecutiva vinculada a la firma con sede en Singapur Megaspeed International, investigada por autoridades estadounidenses desde 2024 por presunto desvío de chips avanzados de inteligencia artificial hacia China. El reporte desencadena el escándalo público.
8 de noviembre
La junta directiva de Nvidia anuncia el inicio de una investigación interna supervisada por un comité de directores independientes y asesores legales externos ante versiones de que Huang habría sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. Huang declara que asume "plena responsabilidad" por sus actos y señala que había estado por debajo de su obligación de estar a la altura de la confianza depositada en él.
12 de noviembre
Huang dimite con efecto inmediato de todos sus cargos en Nvidia: presidente, director ejecutivo y miembro del directorio. La directora financiera, Colette Kress, asume como directora ejecutiva interina.
17 de noviembre
Nvidia publica los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2027, anuncia la creación de un Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones integrado exclusivamente por directores independientes y comunica que iniciará la búsqueda de un Chief Compliance Officer (director de cumplimiento). Ese mismo día, en redes sociales, Huang expresa su disposición a regresar si correspondiera y asume errores personales, mientras reportes de prensa indican que el presidente del directorio había descartado inicialmente restituirlo.
22 de noviembre de 2026
The New York Times publica un nuevo informe señalando que Alice Huang mantuvo contacto con un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) desde la primavera de 2025 hasta el otoño de 2026 durante el vínculo con el ejecutivo.
23 de noviembre de 2026
Tras once días fuera del cargo, la junta directiva de Nvidia vota por unanimidad restituir a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio con efecto inmediato. Ese mismo día, el gobierno de Estados Unidos incorpora a Megaspeed a su lista negra comercial (entity list).
La jornada contó con una explosión de los mercados y una suba de hasta el 30% de las acciones de la firma, combinando el aval público en redes sociales con una serie de memes desopilantes y visto bueno mayor de Trump, quien se adjudicó la autoría del regreso de Jensen.
Inteligencia, Megaspeed y la postura oficial
Por detrás de la viralización de sus amoríos, el rol de Jensen Huang y Alice Huang desató una serie de teorías y difusiones oficiales respecto a las tareas de inteligencia que inicialmente se le atribuyeron a Alice con China y luego se extendieron a Jensen con Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses y reportes de prensa vincularon la trama con evaluaciones sobre operaciones de inteligencia extranjera de Pekín y con investigaciones abiertas desde 2024 sobre el posible contrabando o desvío de chips avanzados hacia China a través de firmas en el Sudeste Asiático como Megaspeed, que había sido un comprador relevante de hardware de Nvidia.
En contraste con los reportes sobre contactos con el MSS, The Wall Street Journal indicó, citando fuentes de inteligencia, que no existía evidencia concluyente ("smoking gun") de que Alice Huang hubiera sido formalmente asignada para recolectar inteligencia sobre Jensen Huang, y el gobierno chino rechazó las acusaciones de espionaje calificándolas de difamaciones.
Tras la restitución del 23 de noviembre, Nvidia afirmó haber recibido información de altos funcionarios del gobierno estadounidense y sostuvo que, sobre esa base, confiaba en que el retorno de Huang no representaba un riesgo para la seguridad nacional.
El presidente del directorio, Harvey C. Jones, declaró que tras una serie de reuniones la junta quedó satisfecha con la "franqueza y capacidad de liderazgo" de Huang y consideró que su regreso redundaba en beneficio de accionistas, empleados, socios y clientes.
La compañía indicó que la investigación interna del comité independiente continuará hasta su conclusión y que Huang cooperará con ella.
Trump afirmó públicamente que el fiscal general Todd Blanche le confirmó que el gobierno no poseía evidencia de que Huang hubiera cometido conductas ilícitas, respaldó su regreso en Truth Social y señaló que intervino directa e indirectamente ante la junta directiva.
En paralelo, los presidentes de tres comités de la Cámara de Representantes emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que la restitución y la breve revisión interna no disipan los interrogantes de seguridad nacional ni el presunto contrabando de productos de Nvidia hacia China, y confirmaron que Huang y Tim Teter tienen programadas entrevistas transcritas ante el Congreso los días 1 y 2 de diciembre de 2026.
La figura de Taiwán
La fabricación de los chips más avanzados de Nvidia y el ensamblaje de servidores de inteligencia artificial de alta gama dependen en gran medida del ecosistema industrial de Taiwán, incluidos fundidores como TSMC, ensambladores ODM y proveedores de refrigeración y energía.
Funcionarios y analistas en Taiwán, incluido Kung Ming-hsin, según reportes financieros de mediados de noviembre, señalaron que solo la isla cuenta con la escala y capacidad para fabricar ciertos servidores de IA de alta gama y que los pedidos para el año siguiente superaban los del año en curso, por lo que la demanda estructural no desaparecería de inmediato.
Un análisis del Taipei Times advirtió que la estructura centralizada y plana de Nvidia hace que las transiciones de liderazgo puedan desacelerar decisiones y el ritmo anual de arquitecturas y sistemas a escala de rack.
Asimismo, CommonWealth Magazine subrayó que, aunque los intereses de Nvidia y Taiwán se superponen por la concentración manufacturera en la isla, no son idénticos: las ventas de chips a China generan ingresos comerciales para la empresa estadounidense, mientras que las tensiones militares y de seguridad regional recaen directamente sobre Taiwán.