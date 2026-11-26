La junta directiva de Nvidia anuncia el inicio de una investigación interna supervisada por un comité de directores independientes y asesores legales externos ante versiones de que Huang habría sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

Huang declara que asume "plena responsabilidad" por sus actos y señala que había estado por debajo de su obligación de estar a la altura de la confianza depositada en él.