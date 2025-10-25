La experiencia de un santafesino en el diseño de videojuegos a nivel global

El crecimiento de la industria de los videojuegos se ha marcado de forma sostenida en los últimos años a nivel global. En 2024, generó 187.7 mil millones de dólares, con el 49% de los ingresos provenientes de dispositivos móviles. Para 2025, Newzoo proyecta 188.9 mil millones de dólares con una base de 3,58 mil millones de jugadores, un mercado amplio, pero cada vez más maduro.
El informe “Panorama de la Industria Argentina de Videojuegos – Agosto 2025” reporta que la industria local alcanzó una facturación de 780 millones de dólares en 2024, con más del 77 % de la producción local exportada a mercados como Estados Unidos y Canadá.
La comunidad de jugadores en Argentina se estima en más de 26 millones de personas, alrededor del 56 % de la población), según un artículo que recoge los datos del Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos y Deportes Electrónicos en 2025. Se estima que para final de este año, el mercado argentino de videojuegos alcanzará US$ 1.780 millones
Con este panorama se realza la disertación "Del prototipo al joystick: el arte de diseñar un Videojuego", realizada por Ignacio Puccini en la ciudad de Santa Fe mediante la invitación de DEMOS Centro Cultural y de Estudios.
Puccini, nacido en la ciudad de Rosario, estuvo este viernes en la capital santafesina para compartir su experiencia trabajando en empresas en el extranjero y mostrando los procesos que utilizan para prototipar videojuegos.
Ignacio Puccini este viernes en DEMOS.
Actualmente, el santafesino trabaja para el estudio Athena Worlds y como desarrollador principal para Ustwo Games en Londres. Además, fundó y dirigió Rosario GameDevs, una comunidad para desarrolladores de juegos locales.
La realidad local y los desafíos
Puccini, quien se encuentra trabajando en Reino Unido, habló con El Litoral y respondió también con foco en la actividad en la región: “Viéndolo de afuera puedo confirmar que Santa Fe tiene la gente y los conocimientos para hacer videojuegos, y eso se viene demostrando año tras año”
“Hay empresas de videojuegos desde hace más de una década en todos lados de la provincia, Rosario, Santa Fe, Rafaela y muchas ciudades más”, indicó el desarrollador y agregó: ”El desafío principal es conseguir fondos para el desarrollo, algo habitual entre cualquier industria”.
Al ser consultado sobre el plus o diferenciador que le puede aportar un santafesino o argentino, Puccini expresó: “Definitivamente el capital humano. Habiendo trabajado en varias empresas reconocidas en Europa puedo decir que tenemos un nivel muy alto en la región. Siempre tenemos ese pensamiento de tirarnos para abajo con lo nuestro”
“Cuando entré a Ubisoft, una multinacional de videojuegos en Francia, me di cuenta de que estamos mucho mejor de lo que creemos. El nivel es alto, somos muy creativos, nos adaptamos a los cambios y solucionamos problemas fácilmente, lo damos por sentado pero no es tan común”, sumó en consonancia.
Sobre su labor en usTwo Games, destacó su último juego Monument Valley 3, una aventura con puzzles, ya disponible para consolas y celulares.
También se le preguntó al profesional sobre recomendaciones para los más inexpertos en el campo y comentó que lo mejor es “seguir haciendo videojuegos, probando, experimentando. Pero lo más importante es participar de las comunidades locales y encontrarse con gente que tenga la misma motivación que uno”.
Además, complementó: “No solo te da contactos y conocimiento sino te motiva a seguir creando. En Rosario tenemos Rosario GameDevs, pero hay por toda la provincia”.
