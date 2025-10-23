“El arte de diseñar un videojuego”, la exposición sobre los procesos de la industria creciente

Este viernes DEMOS Centro Cultural y de Estudios recibe en la ciudad de Santa Fe, con la colaboración de Killabunies, a Ignacio Puccini, desarrollador de videojuegos, quien presentará "Del prototipo al joystick: el arte de diseñar un Videojuego".
El Centro Cultural y de Estudios de 9 de julio 2239 en la ciudad de Santa Fe alberga este viernes la presentación del paso del prototipo al producto.
El objetivo central es conocer la etapa creativa en la creación de videojuegos a nivel global, las metodologías que se usan en los principales estudios y la experiencia de profesionales en la industria creciente.
Será desde las 16:30 horas de este 24 de octubre en DEMOS, ubicado en 9 de julio 2239 de la capital santafesina.
La entrada es gratuita, pero requiere de inscripción previa dentro del sitio oficial y cuenta con cupos limitados. Para inscribirse se debe acceder al botón “COMPRAR ENTRADAS”, dentro del enlace de presentación de la disertación, a pesar de que en este caso puntual no cuenta con costo de entrada ni servicio.
Puccini es nacido en Rosario y desde 2011 e dedica a la industria del videojuego. Se especializa en la creación de juegos Unity, actualmente trabaja para el estudio Athena Worlds y como desarrollador principal para Ustwo Games en Londres. Además, fundó y dirigió Rosario GameDevs, una comunidad para desarrolladores de juegos locales.
En la previa, desde Killabunies adelantaron que “en esta charla Puccini nos va comentar sobre las diferentes metodologías de prototipado para VJ que se utilizan en los principales estudios a nivel global y a compartir su experiencia de trabajo en empresas internacionales líderes en el mercado”.
Desde DEMOS, que albergará el evento, adelantaron que compartirá las metodologías de prototipado que se usan en los principales estudios a nivel global y su experiencia de trabajo en empresas internacionales líderes en el mercado.
“Si sos desarrollador, estudiante de programación o simplemente te apasiona la industria, ¡esta es tu oportunidad de aprender de un santafesino que triunfa en el mundo!”, invitan desde el centro cultural.
