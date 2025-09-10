#HOY:

Se viene la Santa Fe Game JAM VOL2. con juegos, charlas gamers y competencias

DEMOS recibe la segunda edición del evento con entrada libre y gratuita. Qué se podrá jugar y cuál es la agenda.

Santa Fe Game JAM VOL2.
El Centro Cultural y de Estudios DEMOS de la ciudad de Santa Fe recibe este jueves por la tarde la Santa Fe Game JAM VOL2.

Desde las 17 horas, y con entrada libre y gratuita, 9 de Julio al 2239 de la capital santafesina alberga la segunda edición del evento que presenta las principales novedades del mundo gamer a nivel nacional, con juegos desarrollados en Argentina y disertaciones temáticas.

“Arte y videojuegos, charlas, juegos nacionales ¡y mucho más!”, así es presentada la jornada de este 11 de septiembre en la cual se podrá participar del torneo de juegos argentinos, probar múltiples propuestas, conocer los mejores desarrollos de El Desafío y disfrutar de la Santa Fe Game Talk.

La Santa Fe Game JAM es organizada por DEMOS junto a therabbitholegames, MNRFICH y Santa Fe Game Factory, en colaboración con la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina.

Cómo, cuándo y dónde

Este jueves 11 de septiembre de 17 hs a 20:30 hs en DEMOS, ubicado en 9 de Julio 2239 de la ciudad de Santa Fe. La entrada es libre y gratuita con inscripción previa en www.demoscce.com.

Cuál es la agenda completa

  • 17:00 HS | Apertura
  • 17:30 HS | Exposición de los trabajos realizados en "El Desafío"

Se trata de una competencia en la que los participantes tuvieron que crear un juego funcional en dos semanas y bajo una temática definida.

  • 18:00 HS | Torneo de juegos argentinos

Golazo! Soccer League: el juego de fútbol tendrá una modalidad de competencia en la que el que gana continúa. Si se llega a los cinco triunfos seguidos, se lleva un premio.

Ultra Zombies on Wheels: el juego de carreras tendrá una modalidad de competencia en la que el que gana continúa. Si se llega a los cinco triunfos seguidos, se lleva un premio.

Pino en el Molino: el juego plataformero tendrá una modalidad de competencia en la que el que junta más monedas gana el premio.

  • 19:30 HS | Santa Fe Game Talk

“Serious Game, VJ Asunto Serio: ¿Los videojuegos pueden cambiar el mundo?” estará a cargo de Valeria Colombo, programadora, activista y docente.

  • 20:30 HS | PREMIACIÓN

Qué juegos se podrán probar

Fangs of Freedom

Fangs of Freedom.Fangs of Freedom.

Pino en el Molino

Pino en el Molino.Pino en el Molino.

Golazo

Golazo! Soccer League.Golazo! Soccer League.

The tavern at the end of the road

The tavern at the end of the road.The tavern at the end of the road.

Furia Divina

Furia Divina.Furia Divina.

Kid Korn

Ultra Zombies On Wheels

