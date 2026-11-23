Los mapas y las representaciones aéreas interactivas ya no son una sorpresa en el entorno digital, pero sí lo son en ocasiones los formatos, sus diseños y sus objetivos.
Tiny Santa Fe: el mapa interactivo en formato animado de toda la ciudad y el área metropolitana
El diseño publicado en una página web permite recorrer todo el territorio capitalino. Incluye juegos de localización de ubicación y un detalle casi idéntico de las imágenes satelitales reales.
El caso de Tiny Santa Fe es un ejemplo de esto. Se trata de un mapa web interactivo isométrico con estética pixel art de la ciudad de Santa Fe.
Inspirado en videojuegos clásicos de construcción de ciudades como SimCity, cuenta con similitudes respecto a otros proyectos recientes como Isometric NYC o Tiny London.
En este caso el término “Tiny” (pequeño o miniatura) no alude al peso del archivo, sino a una corriente visual: representar una ciudad real como si fuera una maqueta en miniatura navegable.
Desde el punto de vista cartográfico, técnico y funcional, se define por cuatro rasgos: mapa pictórico isométrico (perspectiva 2.5D), cartografía ilustrada en pixel art, visor web de teselas y mapa gamificado (Geogame).
Se puede acceder a Tiny Santa Fe haciendo click en este enlace.
Cómo se hizo Tiny Santa Fe
Nicolás Cavallin, su creador, habló con El Litoral y brindó detalles del proceso de preproducción y el posterior desarrollo que aún sigue abierto: “Trabajo como programador así que las herramientas de inteligencia artificial son mi día a día. Luego de leer cómo había sido hecho el (Tiny) de Nueva York en un post me entró la curiosidad y quería llevarlo a Santa Fe”.
“Las imágenes en 3D y satelitales salieron de Google Maps y de Living Atlas. En general están bastante desactualizadas, muchos lugares "más nuevos" como el estacionamiento del casino, las torres de oficinas del puerto, el Puerto Plaza, o el Museo de la Constitución se recrearon a partir de fotos reales”, detalló Cavallin sobre el proceso.
A la hora de utilizar referencias, el santafesino ahora radicado en el exterior enumeró una serie de ejemplos similares por el mundo: isometric.nyc, tiny.london, tinyvalencia.com y caba.nicolaspoore.com. Además, nombró el caso previo local de santafepixelado.com o el regional de urbagus.com/simrosario.
Ya en la profundidad del proceso, Nicolás relató: “Después de probar diferentes modelos generativos y refinar los prompts terminé usando uno de ChatGPT, principalmente también porque me habían dado un paquete grande de créditos, si no tocaba pagar y muy barato no era, al menos no para un proyecto que mezclaba hobby y curiosidad”.
“Fueron varias etapas, pero en resumen primero fue prototipar y encontrar las fuentes, después probar los modelos, después delimitar y montar los mapas, y después una iteración continua hasta dar en la tecla con la generación de imágenes. Finalmente montarlo todo, y empezar a hacer ajustes, de hecho se pueden encontrar errores de continuidad en algunos lugares, o algunos saltos de colores”, resumió el desarrollador en algunas líneas.
Qué muestra y ofrece Tiny Santa Fe
En el mapa se puede observar la totalidad de la ciudad de Santa Fe hasta los límites nortes que ya la unen con Ángel Gallardo por un lado y Recreo por el otro, sumando las localidades de la costa hasta el inicio de Arroyo Leyes.
En su margen inferior de la pantalla, ya sea en formato web o mobile, se puede desplegar la sección “Lugares”, la cual ofrece un índice de locaciones específicas seleccionadas por el autor.
Cavallín comentó también su idea, ya plasmada, de agregarle “una especie de juego estilo Wordle en el que todos los días todas las personas que jueguen tienen los mismos cinco lugares” con la intención de que sea “algo más que un mapa”.
Pensando en el futuro, el creador comentó respecto a actualizaciones o modificaciones que “quedan algunos ajustes por hacer, principalmente porque las imágenes satelitales están bastante desactualizadas y fueron la base. La parte que me queda por explorar es la lúdica, para que no sea nada más un mapa, al final, en 453 años pasaron bastantes cosas”.
Revalorizar Santa Fe
“El motor principal es que este tipo de proyectos siempre existen sólo en grandes ciudades, y tenemos una ciudad hermosa”, argumentó Nicolás y sumó: “Digamos que fue buscarle una vuelta para contar lo que es Santa Fe y su historia”.
También aclaró: “Estoy lejos de considerarlo arte o considerarme artista. Es simplemente una forma de ver Santa Fe, con una estética del SimCity o pseudo pixel-art, usando herramientas que están al alcance de todos”.