WhatsApp incorporó una nueva alternativa para darle mayor dinamismo a los chats: los denominados sound stickers o stickers con audio.
WhatsApp prueba una función para crear stickers con audio
La herramienta permite asociar voces, efectos o pistas de video a imágenes y animaciones que se reproducen al tocarlas en el chat. Por el momento está disponible de forma progresiva para un grupo reducido de usuarios beta en Android.
Cómo funcionan los nuevos stickers
A diferencia de las pegatinas convencionales, esta herramienta permite asociar una fotografía, un meme o una animación a una nota de voz, una frase o un efecto sonoro que se reproduce cada vez que el destinatario toca la imagen, tanto en conversaciones privadas como en grupos.
La creación se realiza directamente desde el editor nativo de la plataforma, sin necesidad de descargar aplicaciones externas, siempre y cuando la cuenta tenga la opción habilitada.
La plataforma también habilita la posibilidad de transformar clips breves en stickers animados con sonido. Para hacerlo, el usuario debe entrar a la sección de stickers dentro de una conversación, elegir "Crear sticker" y seleccionar un video de su galería.
Una vez que el sistema lo convierte en animación, aparece un nuevo botón de audio en la zona superior del editor que permite mantener el sonido original, aplicar efectos predeterminados, importar un archivo o grabar una voz propia antes de previsualizarlo y compartirlo.
Límites de duración del audio
Respecto a la extensión permitida en esta etapa de prueba, los límites varían según el formato elegido:
- Audios grabados o importados: admiten una duración máxima de hasta 10 segundos, con la opción de recortar el tramo exacto que se quiere usar.
- Stickers hechos desde videos: la versión experimental permite conservar hasta cinco segundos de la pista de sonido original.
Según reportó el portal especializado WABetaInfo este 25 de noviembre, la característica empezó a habilitarse de forma progresiva únicamente para un grupo acotado de usuarios inscriptos en el programa beta para Android, mediante la actualización 2.26.47.1.