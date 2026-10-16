Los mensajes que anuncian un supuesto premio, advierten sobre un problema con una cuenta bancaria o prometen un beneficio pueden esconder un intento de estafa digital.
Estafas por WhatsApp: cinco señales para reconocer un mensaje falso antes de caer
Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por bancos, organismos públicos, empresas o incluso familiares para obtener datos personales y dinero. El Banco Central y el Ministerio de Seguridad recomiendan desconfiar de los enlaces sospechosos, no compartir claves ni códigos de verificación y comprobar cualquier pedido a través de los canales oficiales.
A través de WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales, los ciberdelincuentes buscan engañar a las personas para conseguir información confidencial, tomar el control de sus cuentas o acceder a su dinero.
Para evitar caer, los organismos oficiales recomiendan detenerse antes de responder, revisar quién envía el mensaje y no ingresar datos personales a través de enlaces recibidos por canales no verificados.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) advierte que ninguna persona debe compartir información bancaria, contraseñas o códigos de seguridad ante solicitudes recibidas por teléfono, mensajería o redes sociales. También aconseja comunicarse directamente con la entidad correspondiente cuando exista una duda sobre la autenticidad de un mensaje.
Las cinco señales que pueden advertir una estafa por WhatsApp
Reconocer un mensaje fraudulento no siempre es sencillo. Algunos intentos de engaño imitan la identidad visual de empresas conocidas o utilizan nombres y fotografías que parecen legítimos. Sin embargo, hay señales que permiten detectar posibles riesgos antes de hacer clic o entregar información.
1. Solicitan contraseñas, claves bancarias o códigos de verificación.
Una de las principales alertas aparece cuando un supuesto representante de un banco, una billetera virtual o un organismo solicita datos confidenciales para resolver un problema o completar un trámite. También hay que desconfiar de los pedidos de códigos recibidos por SMS para activar una cuenta.
El BCRA recomienda no compartir claves, números de identificación personal (PIN), códigos de seguridad ni otros datos bancarios por teléfono, correo electrónico, WhatsApp o redes sociales. Los códigos de verificación pueden permitir que otra persona tome el control de una cuenta, por lo que no deben entregarse a terceros.
2. El mensaje incluye un enlace sospechoso.
Los mensajes fraudulentos suelen invitar a ingresar a una página para actualizar datos, desbloquear una cuenta, cobrar un beneficio o verificar una supuesta operación. El enlace puede dirigir a un sitio falso diseñado para imitar la página de una entidad legítima.
El Ministerio de Seguridad aconseja prestar atención a las direcciones web, ya que algunas presentan pequeñas modificaciones respecto de las oficiales. Una dirección puede incluir letras cambiadas, palabras agregadas o terminaciones diferentes. Por eso, no alcanza con reconocer el nombre de una empresa en el mensaje: también es necesario comprobar la dirección del sitio.
La recomendación es no ingresar desde el enlace recibido. Si el mensaje dice provenir de un banco, una empresa o un organismo público, conviene escribir manualmente la dirección oficial en el navegador o entrar desde la aplicación legítima.
3. Hay urgencia, amenazas o promesas difíciles de comprobar.
Otra señal de alerta es el intento de apurar a la persona para que actúe sin verificar la información. Un mensaje puede advertir sobre el bloqueo inminente de una cuenta, anunciar un premio o prometer un préstamo o descuento a cambio de completar un formulario o realizar una transferencia.
El Ministerio de Seguridad recomienda desconfiar de avisos promocionales, regalos, descuentos, préstamos o supuestos cortes de servicios cuando no se haya comprobado su autenticidad. La existencia de una oferta atractiva o de una advertencia urgente no demuestra que el mensaje sea verdadero.
Ante este tipo de comunicaciones, lo aconsejable es no responder de inmediato, no hacer pagos para acceder a un supuesto beneficio y consultar por los canales oficiales de la organización mencionada.
4. El remitente parece legítimo, pero hay detalles que no cierran.
Una fotografía de perfil, un logotipo o el nombre de una entidad no son suficientes para confirmar la identidad de quien escribe. Los delincuentes pueden utilizar imágenes similares a las de empresas, bancos u organismos públicos para dar credibilidad a sus mensajes.
Entre las señales que recomienda observar el Ministerio de Seguridad se encuentran las faltas de ortografía, las alteraciones en las direcciones web y los remitentes desconocidos. También es importante desconfiar de perfiles que se presentan como canales de ayuda y solicitan información personal o bancaria.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por ejemplo, informa en su sitio oficial que no contacta a los contribuyentes por WhatsApp o redes sociales y que no solicita claves fiscales ni información personal por esos medios. Las comunicaciones deben verificarse a través de los canales institucionales que el organismo identifica como oficiales.
5. Un familiar o conocido pide dinero o hace un pedido inusual.
Las estafas no siempre llegan desde un número desconocido. También pueden aparecer en conversaciones que parecen provenir de un amigo o familiar, por ejemplo, cuando alguien solicita una transferencia urgente o pide un código de seguridad.
El Ministerio de Seguridad recomienda llamar a la persona por otro medio para confirmar su identidad cuando un conocido realiza un pedido inusual por WhatsApp. La verificación es importante incluso si el mensaje incluye su nombre o una fotografía conocida.
Antes de transferir dinero, compartir información o seguir instrucciones, es preferible comprobar directamente con la persona que realmente hizo el pedido.
Cómo verificar un enlace y proteger los datos personales
La principal recomendación de los organismos oficiales es evitar actuar desde el propio mensaje sospechoso. Si una comunicación informa sobre un problema bancario, un trámite pendiente o un beneficio, la persona debe buscar el canal oficial de la entidad y consultar desde allí.
Hay algunas medidas concretas que ayudan a reducir los riesgos:
No abrir enlaces dudosos: ingresar al sitio oficial escribiendo su dirección en el navegador o utilizar la aplicación legítima.
No compartir datos confidenciales: las claves, los PIN, los códigos de verificación y las contraseñas no deben entregarse a terceros.
Comprobar los pedidos de dinero: llamar al supuesto remitente por un medio distinto antes de realizar una transferencia.
Activar la verificación en dos pasos: esta función agrega una capa de protección a las cuentas y dificulta el acceso no autorizado.
Usar contraseñas seguras: evitar claves fáciles de adivinar y no reutilizar la misma contraseña en distintas cuentas.
Mantener las aplicaciones actualizadas: instalar actualizaciones y descargar aplicaciones únicamente desde fuentes oficiales.
Estas recomendaciones están incluidas en las guías de prevención de estafas del BCRA y del Ministerio de Seguridad de la Nación.
También conviene revisar periódicamente los movimientos bancarios y los resúmenes de las cuentas para detectar transferencias u operaciones que no hayan sido autorizadas. Si una persona recibe un mensaje dudoso, no necesita responder para comprobar si es verdadero: puede eliminarlo y consultar directamente a la institución mencionada.
Qué hacer si compartiste datos o fuiste víctima de una estafa
Si una persona ingresó sus claves en una página sospechosa, compartió un código de verificación o detectó una operación que no autorizó, debe actuar cuanto antes. El BCRA recomienda contactar lo antes posible al banco o a la entidad financiera correspondiente para informar lo ocurrido y recibir instrucciones sobre cómo proteger la cuenta.
Si se compartieron contraseñas, es importante cambiarlas desde la aplicación o el sitio oficial, siempre que todavía sea posible acceder de forma segura. También se recomienda revisar los movimientos de las cuentas y las sesiones activas, y reforzar la protección con la verificación en dos pasos cuando esté disponible.
En los casos de fraude virtual, el BCRA indica que se puede realizar una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). El correo electrónico informado por el organismo para estos casos es [email protected]. Además, el Ministerio de Seguridad señala que las denuncias pueden presentarse en comisarías o fiscalías.
Ante una posible estafa, es conveniente conservar los mensajes recibidos, capturas de pantalla, números de teléfono, enlaces y comprobantes de transferencias. Estos elementos pueden ayudar a documentar lo ocurrido al realizar la denuncia o al comunicarse con la entidad financiera.
La prevención empieza con una regla sencilla: no compartir información confidencial ni realizar operaciones por presión de un mensaje. Si hay dudas sobre la identidad del remitente o la veracidad de una solicitud, lo más seguro es interrumpir el contacto y verificar la información por un canal oficial.