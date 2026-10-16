Seguridad digital

Estafas por WhatsApp: cinco señales para reconocer un mensaje falso antes de caer

Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por bancos, organismos públicos, empresas o incluso familiares para obtener datos personales y dinero. El Banco Central y el Ministerio de Seguridad recomiendan desconfiar de los enlaces sospechosos, no compartir claves ni códigos de verificación y comprobar cualquier pedido a través de los canales oficiales.