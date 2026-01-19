WhatsApp permitirá dos fotos en perfiles personales

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta, avanza en su evolución hacia una experiencia más visual y personalizada con una nueva función que modifica la forma en que los usuarios pueden mostrar su foto de perfil.
La aplicación de mensajería está probando una función que permitirá a los usuarios configurar una segunda imagen junto a la foto principal en su perfil, en un formato inspirado en redes sociales y en fase de prueba en la versión beta.
Hasta ahora, los perfiles estaban limitados a una sola imagen circular, pero con esta novedad —actualmente en pruebas en la versión beta de la aplicación— los usuarios podrán añadir una segunda foto tipo banner que amplía las posibilidades de expresión dentro de la plataforma.
Según la información disponible, la segunda imagen no reemplaza a la foto principal, sino que se muestra en la parte superior del perfil, ocupando todo el ancho de la pantalla.
Esta disposición recuerda a las portadas de otras redes sociales como Facebook o LinkedIn y permite destacar más aspectos de la identidad del usuario, como intereses, paisajes, mascotas o momentos personales que no siempre encajan en la imagen de perfil tradicional.
La función está siendo detectada en versiones preliminares de la app, lo que indica que se encuentra en etapa de pruebas y que su despliegue global todavía no fue anunciado oficialmente por Meta.
No obstante, el acceso de los usuarios a esta herramienta dentro del programa beta sugiere que podría liberarse para un público más amplio en los próximos meses, siempre que los desarrolladores completen las validaciones necesarias.
El procedimiento para activar esta segunda imagen será similar al de editar cualquier contenido de perfil: al ingresar a la configuración personal, el usuario encontrará un nuevo botón de edición que permitirá seleccionar una foto de la galería del dispositivo y recortarla según las proporciones requeridas por el formato.
La imagen adicional tendrá un formato horizontal con aspecto de “banner”, por lo que no todas las fotografías encajarán correctamente sin un ajuste previo.
Detrás de esta mejora de personalización hay una intención clara de Meta: acercar progresivamente WhatsApp a la lógica de las redes sociales, en la que los perfiles visuales juegan un papel central en la forma en que las personas se representan y conectan con otras.
Históricamente, WhatsApp se concentró en la comunicación directa y privada, pero las funciones recientes muestran un interés en ofrecer herramientas más expresivas y visuales.
La incorporación de un banner o foto secundaria se suma a otras mejoras evaluadas en versiones anteriores de la aplicación, como la posibilidad de mostrar avatares junto a la foto de perfil o incluso nuevas formas de interacción visual dentro de los estados y chats.
Aunque estas funciones pueden parecer superficiales, apuntan a mantener a los usuarios involucrados dentro de la plataforma y a reducir la fuga hacia aplicaciones de redes sociales que ofrecen opciones de personalización más amplias.
En este contexto, es importante destacar que la función es completamente opcional: quienes no deseen utilizar una foto adicional podrán continuar con su foto de perfil tradicional, y en esos casos el espacio superior del perfil se presentará con un fondo neutro que mantiene una estética sobria y sin distracciones.
Esto permite que la nueva herramienta sea adoptada de forma gradual y sin afectar a quienes prefieren la simplicidad del diseño actual.
Expertos en tecnología señalan que este tipo de ajustes reflejan una tendencia más amplia entre las aplicaciones de mensajería de integrar elementos propios de redes sociales, en un intento por ofrecer experiencias más completas sin salir de un mismo servicio.
Para los usuarios, esto implica una mayor flexibilidad para expresar su personalidad e intereses a través de las imágenes que eligen presentar a sus contactos.
Por ahora, no hay una fecha confirmada para el lanzamiento de esta función al público general de WhatsApp, ya que depende de los resultados de las pruebas internas y de la evaluación de la experiencia del usuario.
Sin embargo, la presencia de la herramienta en versiones beta sugiere que su disponibilidad masiva podría concretarse en los próximos meses, dependiendo de la respuesta de quienes ya pueden probarla.