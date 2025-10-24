Asamblea de pilotos de Aerolíneas Argentinas retrasa alrededor de 60 vuelos este viernes
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará una asamblea este viernes entre las 6 y las 10 en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría afectar cerca de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas y alterar los planes de más de 7.000 pasajeros.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará una asamblea este viernes.Créditos: Agustin Marcarian/Reuters
Este viernes, la aerolínea estatal enfrenta una nueva instancia de conflicto con el gremio de pilotos cuando la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) concrete una asamblea informativa en Aeroparque Jorge Newbery entre las 6 y las 10 horas, lo que según la empresa podría generar demoras o cancelaciones para cerca de 60 vuelos programados en ese lapso.
Reclamo gremial y contexto operativo
Los pilotos de APLA denuncian que hasta la fecha no han obtenido respuestas satisfactorias de Aerolíneas Argentinas en una serie de reclamos que abarcan salarios, ascensos, dotación de personal y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.
En este marco, la asamblea tiene carácter de medida de advertencia y se convierte en una nueva expresión del conflicto laboral abierto entre la empresa estatal y su personal de vuelo.
cerca de 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 horas podrían registrar demoras. Créditos: Agustin Marcarian/Reuters
Por su parte, Aerolíneas Argentinas indicó que “cerca de 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 horas podrían registrar demoras” como consecuencia de la asamblea, y estimó que más de 7.000 pasajeros podrían resultar afectados por los cambios.
La empresa también lamentó que la medida se produzca “en un momento en que la compañía atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”.
Para los usuarios con vuelos previstos entre las 5:30 y las 11:30, la aerolínea recomendó revisar el correo electrónico asociado a la reserva para eventual notificación de cambios, así como verificar la última información disponible en la página web del aeropuerto o con la agencia de viajes correspondiente.
El gremio sostiene que insiste en que la firma aún no da respuestas concretas
Impacto para pasajeros y proyección del conflicto
La eventual afectación de cerca de 60 vuelos implica que un número significativo de conexiones domésticas podría retrasarse o reprogramarse, lo cual genera un efecto cascada en la operativa de rutas, escalas y conexiones.
Desde el punto de vista del pasajero, el principal impacto estará en la mañana del viernes: aquellos vuelos entre las 6 y las 10 son los más expuestos, y la recomendación es presentarse con anticipación y estar atento a las comunicaciones de la compañía.
La empresa alertó que medidas de este tipo “no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”.
En tanto, el gremio sostiene que insiste en que la firma aún no da respuestas concretas al conjunto de sus reclamos. Este es el segundo episodio de asamblea de estos pilotos en un mes; la última se realizó el 8 de octubre y también fue motivada por similar reclamo salarial.
Para la aerolínea, el conflicto plantea un desafío adicional en momentos en que busca consolidar su operativa y desempeño luego de años con resultados negativos. Para el gremio, la asamblea es un instrumento de presión que –según su visión– busca mostrar “unidad y resistencia” frente a lo que considera una falta de avances en paritarias y condiciones internas.
En términos operativos, aunque no todos los vuelos sufrirán retrasos o cancelaciones, la incertidumbre podría generar modificaciones en el estado de rutas para el viernes y eventualmente arrastrarse hacia días siguientes si la programación se ve afectada de manera significativa. Los pasajeros están advertidos de consultar su estado de vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
