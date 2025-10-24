Medida gremial

Asamblea de pilotos de Aerolíneas Argentinas retrasa alrededor de 60 vuelos este viernes

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará una asamblea este viernes entre las 6 y las 10 en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría afectar cerca de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas y alterar los planes de más de 7.000 pasajeros.