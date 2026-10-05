Un aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) fue encontrado mientras deambulaba por las calles de Villa Santa Rosa, Córdoba. El ejemplar fue detectado durante la madrugada del miércoles por personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo.
Sorpresa en Córdoba: encontraron un aguará guazú en plena calle
El ejemplar fue detectado durante un patrullaje nocturno y quedó bajo resguardo en una reserva de fauna, donde permanecerá en cuarentena hasta que pueda regresar a su hábitat.
Tras advertir la presencia del animal, se desplegó un operativo para ponerlo a resguardo y trasladarlo a un centro especializado.
El operativo de rescate
En el procedimiento participaron efectivos policiales, integrantes de la Guardia Local y personal municipal. También intervino Policía Ambiental de Oncativo, que dispuso el traslado del aguará guazú.
El ejemplar fue llevado hasta la reserva natural y centro de rescate de fauna Tatú Carrera, ubicada en Casa Grande, en el Valle de Punilla.
Quedó en cuarentena
Una vez trasladado, el animal quedó alojado de manera preventiva en el centro de rescate.
El aguará guazú permanecerá en cuarentena hasta encontrarse en condiciones de regresar a su hábitat natural.
El aguará guazú, el zorro grande
El nombre aguará guazú significa “zorro grande” en guaraní. Se trata del cánido más grande de Sudamérica y en Argentina se encuentra la población más austral de la especie.
En cuanto a su estado de conservación, la normativa nacional lo considera una especie amenazada. A su vez, la evaluación de SAREM de 2025 lo ubica en la categoría Vulnerable (VU). A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica como Casi Amenazado (NT).