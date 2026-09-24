Habitante de las praderas en Argentina, el aguará guazú es una especie que desde hace un tiempo está en riesgo. El factor humano hizo mucho (por no decir todo) para reducir a números preocupantes a estos mamíferos autóctonos de estas tierras.
Descubrieron el nacimiento de cuatro cachorros de Aguará Guazú en Córdoba
Como en Santa Fe, en la provincia mediterránea la especie es considerada en riesgo y la llegada de cuatro ejemplares se festeja. Imágenes captadas por cámaras trampa confirmaron la buena nueva.
El peligro de extinción es tal que provincias como Santa Fe y Córdoba declararon al “zorro grande” como Monumento Natural, a modo de proteger los ejemplares salvajes que aún corretean entre los campos de la región.
La buena nueva para los aguará es que hace pocos días se produjo el nacimiento de cuatro cachorros en una reserva protegida cordobesa. En concreto, la novedad tuvo lugar en Ansenuza y la protagonista es una hembra apodada “Cucusa”.
“Algo diferente”
Quien relató lo sucedido fue el conservacionista Augusto Distel. A través de sus redes sociales, contó que “Un día salí a buscar a Cucusa y noté algo diferente en su comportamiento. Sus movimientos habían cambiado y todo parecía indicar que podía haber parido”, comenzó el posteo.
“Decidí instalar ocho cámaras trampa en la zona y retirarme para no interferir. Al día siguiente volví a revisar las tarjetas y llegó la confirmación que esperaba: Cucusa había tenido cuatro cachorros”, siguió el proteccionista.
En ese sentido, explicó que “a partir de ese momento, las cámaras me permitieron asomarme a una etapa muy sensible y poco conocida de la vida de los aguará guazú”.
“Durante la crianza, los adultos trasladan cada dos o tres días a sus cachorros entre distintos sitios de refugio. Registrar estos movimientos y observar cómo utilizan el ambiente permite conocer mejor su comportamiento durante una de las etapas más vulnerables de su ciclo de vida, cuando los cachorros todavía dependen de sus padres y están expuestos a diferentes amenazas”, se explayó.
“Confirmar el nacimiento de estos cuatro cachorros es mucho más que una buena noticia”, expresó alegrado.
Y siguió: “Cada registro, cada imagen y cada video aporta información que ayuda a comprender qué ambientes utilizan, cómo se comportan los adultos durante la crianza y cuáles son las amenazas que enfrenta una familia de aguará guazú durante este período tan delicado”.
La especie
El aguará guazú tiene un pelaje más bien largo, de color rojo, y en la nuca y la cruz tiene una especie de crin oscura. Es omívoro y caza de manera oportunista ratas, armadillos, cuises, aves, otros pequeños vertebrados e insectos, complementando su dieta con frutos silvestres.
La hembra atrae al macho mediante vocalizaciones. La gestación se extiende de 62 a 66 días, con camadas compuestas por 1 a 5 crías (mayormente 2).
Como se dijo más arriba, está declarado Monumento Natural Provincial en Santa Fe mediante la Ley N.° 12.182, lo que otorga a esta especie la máxima categoría de protección legal en el territorio.