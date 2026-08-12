Especie en peligro

Un aguará guazú se hizo viral en Brasil al sorprender a una documentarista: "¿Mi Dios, que hago?"

El ejemplar hembra fue captado en el Pantanal de Mato Grosso. "Nunca sabes lo que puede pasar cuando simplemente cruzas la puerta", reflexionó. Las imágenes "volaron" de inmediato por las redes sociales.