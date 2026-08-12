Un ejemplar de aguará guazú se transformó por estas horas en uno de los protagonistas principales de las redes sociales al circular un video de una documentarista que se topó con una hembra en el Pantanal de Mato Grosso, en Brasil.
Un aguará guazú se hizo viral en Brasil al sorprender a una documentarista: "¿Mi Dios, que hago?"
El ejemplar hembra fue captado en el Pantanal de Mato Grosso. "Nunca sabes lo que puede pasar cuando simplemente cruzas la puerta", reflexionó. Las imágenes "volaron" de inmediato por las redes sociales.
"Salí de la habitación aquí en el Pantanal solo para captar un poco de Wi-Fi afuera… y terminé viviendo uno de esos encuentros que uno no planea", publicó en su cuenta de Instagram Flavia Tasso, profesional que se encuentra registrando especies en el paisaje natural.
Momento único
En la descripción del video, la brasileña comentó: "Esta loba de crin (aguará guazú), una hembra que había visto un poco más temprano, volvió y se acercó. Sintió mi olor, se fue acercando despacio, mientras yo me quedaba agachada en el suelo, observando en silencio".
"Por unos instantes estuvimos muy cerca, compartiendo ese espacio sin prisa. Cuando me levanté, ella se alejó, recordando que, en la naturaleza, la distancia también forma parte del encuentro", siguió.
"Eso es lo que tanto amo del Pantanal: nunca sabes lo que puede pasar cuando simplemente cruzas la puerta", cerró.
Especie en peligro
El aguará guazú es un animal inofensivo tanto para los seres humanos como para el ganado. También conocido como zorro grande o lobo de crin, es un cánido que supera el metro y medio de largo total, desde la punta del hocico a la punta de la cola, y, junto al venado de las pampas, es uno de los monumentos naturales de la provincia de Santa Fe.
Tiene una masa corporal que ronda los 20 a 30 kilos y sus rasgos característicos son una crin negra, patas largas y negruzcas, y un manto pardo naranja.
Se alimenta principalmente de pequeños vertebrados (cuises y serpientes) y frutos, y su hábitat son los pastizales, bañados, esteros y bosques en un área que va desde el centro norte de Santa Fe e incluye regiones de Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia.
Este mamífero en zonas rurales o suburbanas de la provincia suele aparecen en zonas rurales o suburbanas del territorio santafesino y suelen ser atropellados en caminos rurales o rutas provinciales. Es cuando interviene el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático para el rescate, resguardo y posterior liberación.
En un reciente informe de El Litoral, se explicó que uno de los avances más significativos en el marco del Plan Provincial para la Conservación del Aguará Guazú es la incorporación de collares de monitoreo por telemetría, una iniciativa ejecutada en colaboración directa con la Fundación Temaikèn.
Hasta el momento, dos individuos fueron devueltos a la naturaleza con estos dispositivos activos, transformándose en una fuente de datos de altísimo valor para comprender la biología comportamental de la especie.