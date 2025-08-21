Alerta amarillo por vientos fuertes en siete provincias de Argentina

El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
El aviso del Servicio Meteorológico afecta a Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos".
Indicó el SMN que cabe destacar que los vientos que afectarán la región del Este de Mendoza, San Luis y Este de La Rioja durante el día viernes serán del sector sur, con velosidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 70km/h.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.