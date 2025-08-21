#HOY:

Alerta amarillo por vientos fuertes en siete provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico afecta a Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

La franja del oeste y norte argentina es la afectada por el aviso. Crédito: Gentileza Todo Jujuy
 10:27

El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos".

La franja del oeste y norte argentina es la afectada por el aviso. Crédito: SMNLa franja del oeste y norte argentina es la afectada por el aviso. Crédito: SMN

Indicó el SMN que cabe destacar que los vientos que afectarán la región del Este de Mendoza, San Luis y Este de La Rioja durante el día viernes serán del sector sur, con velosidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 70km/h.

Viento fuerte en Santa FeImagen ilustrativa. Se esperan vientos fuertes.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Neuquén
Mendoza
San Juan
La Rioja
Catamarca
Salta
Jujuy

