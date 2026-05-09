El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas para este sábado 9 de mayo debido a fuertes lluvias y vientos que afectarán a distintas regiones del país. En total, diez provincias permanecerán bajo advertencias meteorológicas por fenómenos que podrían provocar complicaciones y alterar actividades cotidianas.
Diez provincias bajo alerta por tormentas y fuertes vientos este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas para varias regiones del país, advirtiendo sobre fenómenos que podrían alterar la vida diaria.
Alerta naranja
La advertencia de mayor intensidad alcanza al sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan tormentas localmente fuertes acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
Según el organismo, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 80 y 110 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse marcas superiores de manera puntual.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios mientras duren las condiciones adversas.
Alerta por fuertes vientos
Además de la situación en Buenos Aires, rige una alerta amarilla por vientos para Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Chubut.
En estas provincias se prevén ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, aunque el organismo descartó la posibilidad de viento Zonda.
Las condiciones podrían generar reducción de visibilidad, complicaciones en rutas y riesgo de caída de objetos sueltos en espacios urbanos y rurales.
Recomendaciones
Frente a las alertas vigentes, el SMN pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
También aconsejó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre y extremar la precaución al conducir. En zonas con lluvias intensas, se recomendó no circular por calles anegadas y permanecer alejados de postes, árboles y estructuras inestables.
Además, se sugirió preparar elementos de emergencia y desconectar artefactos eléctricos en caso de ingreso de agua a viviendas.