Alerta por tormentas en gran parte del país: qué provincias serán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, ráfagas fuertes, granizo y actividad eléctrica en distintas regiones del territorio argentino durante este sábado, con mayor impacto en zonas del norte, centro y sur del país.
El SMN emitió alerta por tormentas para este sábado en varias provincias. Crédito: Flavio Raina.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a diversas provincias de Argentina durante este sábado. El fenómeno alcanzará zonas del norte, centro y sur del país, con posibilidad de precipitaciones intensas y fuertes ráfagas de viento.
Entre las provincias bajo advertencia se encuentran Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Según el organismo meteorológico, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes. Estos fenómenos podrían presentarse acompañados por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas superiores a los 60 km/h y lluvias intensas en cortos períodos.
Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse esos valores de forma puntual.
Menores acumuladosen la Patagonia
En las regiones más australes, como Neuquén, Río Negro y Chubut, se esperan precipitaciones menos intensas. Allí los acumulados previstos rondarán entre 15 y 30 milímetros.
Aun así, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las tormentas podrían presentarse con variaciones según la zona.
Alerta naranja en el norte de Mendoza
Además de las advertencias amarillas, el norte de la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta naranja por tormentas fuertes, algunas con potencial de ser localmente severas.
En esta región se prevén lluvias abundantes en lapsos cortos de tiempo, además de la posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.
Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de registros superiores en áreas puntuales.